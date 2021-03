López-Gatell: se investiga qué contiene la supuesta vacuna Sputnik incautada en Campeche

"No se trata de una vacuna que haya sido comprada por México. Al país le llegaron sus 400 mil dosis de estos primeros embarques y las utilizó en lo que se esperaba. En el resguardo de nuestras Heroicas Fuerzas Armadas nunca se fugó, nunca salió el producto de los ultracongeladores del Gobierno de México", aseguró en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell , se refirió al caso del decomiso de la presunta vacuna Sputnik V que unos holandeses pretendían sacar de Campeche a Honduras, de manera clandestina y aclaró que los virales del producto incautado no son de la compra del gobierno mexicano al Fondo Ruso de Inversión Directa.

Es decir, aclaró, lo incautado por la Fiscalía General de la República (FGR) es una presunta falsificación del producto. Por eso, se dijo preocupado por las condiciones de salud de aquellas personas que quizá pudieron ser vacunadas con ellas.

"Si fuera cierta esta noticia y se constatara esta evidencia que recibieron el producto, podrían tener la preocupación de que les falta su segunda dosis. El producto se está investigando, en su composición química. Está resguardado por la Fiscalía General de la República y conforme se hagan los estudios se podrá saber qué contiene ese producto, si se trata de sustancia activa protectora de covid-19 o sea una vacuna real o si no lo es.

"Y sobre eso tomaremos las decisiones y las recomendaciones que haremos públicas y dirigidas a las personas que pudieran estar en esa circunstancia", señaló.

Comentó que en la parte de investigación de este fenómeno hay presuntas responsabilidades legales que están a cargo de la FGR por tratarse de un posible delito, en múltiples dimensiones de la ley.

La misión en CampecheAl respecto, López-Gatell indicó que el propósito fue acompañar a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez y a su equipo de subsecretarios e inspectores generales para participar en el Consejo Educativo Nacional que se celebró en la capital, con la hospitalidad del secretario de Salud del estado, Ricardo Koh Cambranis y decidieron no reabrir las escuelas hasta 15 días después de la Semana Santa.

"Es tratar de no abrir después de la Semana Santa porque implica la posibilidad de que las personas se desplacen territorialmente hacia otras regiones y pudieran llevar el contagio o traerlo consigo y entonces en el momento que regresan a su sitio de residencia pudieran contagiar.

"Y si abren las escuelas inmediatamente después de la Semana Santa es altamente probable que abría reactivación de la epidemia. Hay que diferirlo por lo menos un par de semanas, los periodos de incubación del virus y conforme el semáforo pase a verde, las entidades estarán activando sus protocolos de activación y esto depende de la realidad epidémica.

"No queremos forzar una decisión administrativa", explicó.

De eso se trató la reunión con las autoridades tanto de Salud y de Educación de Campeche y el gobernador Carlos Miguel Aysa González, para que Campeche sea el primer estado que reabra las escuelas, porque lleva seis meses en semáforo verde y sus porcentajes de contagios del virus SARS-CoV-2 causante de Covid-19 son mínimos.

"No queremos correr riesgos, no lo quiere correr el gobernador Carlos Miguel Aysa González, no lo quiere correr el Gobierno de México. Y por eso trabajamos de manera coordinada y llegamos a la conclusión de que es necesario abrir, definitivamente necesitamos abrir las escuelas, pero lo vamos a hacer de una forma gradual, escalonada y basados en la evidencia de un buen control", añadió.

Asimismo, todos los secretarios de salud de los estados coincidieron en que se deben abrir las escuelas, pero de una manera ordenada, programada y gradual y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde en esas entidades federativas, mientras podrían instalar Centros de Aprendizaje Comunitarios para solventar los posibles rezagos que se presentaran en la educación pública debido a esta modalidad virtual y fuera de las aulas.

Sobre la tuberculosisEste 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis, López-Gatell recordó que es una enfermedad infecciosa, causada por una bacteria que, en el mundo entero, sigue causando importantes daños y mortalidad, aunque algunas personas crean que es una enfermedad del pasado o de la Edad Media, pero es contemporánea y sigue afectando a grupos importantes de población.

"De particular interés es el binomio del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y la tuberculosis. Se conoce desde hace décadas que las personas que viven con VIH y han tenido un deterioro importante en su sistema inmune tienen un riesgo muy aumentado de tener tuberculosis", explicó.

También puede ser que las personas que tengan tuberculosis no sepan que tienen infección por VIH, por eso, el Centro Nacional para la Prevención del VIH/SIDA (CENSIDA), a cargo de Alethse de la Torre, recuerda que si se vive con VIH se haga la prueba de la tuberculosis y viceversa.

"Es importante este abordaje cruzado de estas dos enfermedades y recordamos que tanto el diagnóstico, como el tratamiento son gratuitos en México para todas las personas", indicó.