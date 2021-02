López-Gatell: la vacunación no es un "programa piloto" ni un experimento

"Aquí no hay ´pilotos´. Este es el programa de vacunación ya en la vida real. Tuvimos una fase de calibración que es muy distinto, que empezó el 24 de diciembre y terminó los primeros días de enero y se trataba de ajustar las condiciones de logística: el traslado, la refrigeración, la integración de los equipos de vacunación, pero no hay pilotos. No es un experimento. Es un programa nacional de vacunación", aseguró en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

En ese sentido, comentó que se tienen identificados los criterios y se anuncia todos los días, y están contenidos en el documento rector que presentaron el 8 de diciembre de 2020 y está publicado en el sitio web www.coronavirus.gob.mx

Hay consideraciones de la refrigeración, los grados de temperatura que se requiere para conservar, la vulnerabilidad social de los municipios: el acceso a servicios, las condiciones de vivienda general de las personas, las condiciones de vida, la mortalidad que es uno de los indicadores importantes.

"Tenemos obviamente vigilancia epidemiológica desde que empezó esta epidemia y hemos identificado, con toda precisión, cuáles son los municipios que tienen la mayor mortalidad. El conjunto de todas estas variables nos lleva a tomar decisiones muy dinámicas. Tenemos reuniones dos veces a la semana, los lunes y los jueves, generalmente a las 18:00 horas."

López-Gatell informó que se han explorado prácticamente todos los proyectos de vacuna que hay en el mundo, incluyendo la Soberana 1 y la Soberana 2 de Cuba y varios proyectos de medicamentos en desarrollo contra covid-19.

"Hemos tenido dos o tres conversaciones de exploración. Con toda soltura, el gobierno de Cuba ha puesto a disposición la conversación de académicos cubanos de institutos de investigación y nos han compartido información al respecto. Todavía están más o menos lejos con respecto a tener ya el producto terminado, si consideramos la necesidad de compra ahorita",

Aquí lo importante es señalar el reconocimiento científico. No se trata de ir a comprar por comprar, sino de identificar las características de cada vacuna. Por eso es que el liderazgo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es sumamente importante y estará en conversaciones al respecto, indicó.