López-Gatell: de momento, no recomendamos el uso de dióxido de cloro

“Desafortunadamente no hay información científica, robusta, que permita suponer que tiene mérito o que pudiera ser seguro. Entonces, de momento, no recomendamos el uso de dióxido de cloro porque, precisamente, esa evidencia sigue sin llegar”, señaló en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Comentó que el tratamiento del dióxido de cloro es un claro ejemplo de lo que decía, circula en las redes sociales, en algunos medios de comunicación y se implanta en la conciencia de las personas que están deseosas de ver alguna alternativa terapéutica cuando son muy pocas o casi ninguna.

“Periódicamente nosotros rastreamos la información, qué tan sostenible, creíble, sólida, integrada es y no hemos encontrado que así sea”, remarcó.

“Me han llegado a plantear, incluso formalmente a la oficina, esta idea del dióxido de cloro. La postura que tenemos, no es una postura personal, es una postura institucional, es que toda posible molécula o tratamiento debería ser evaluado, pero los estándares científicos tienen que ser los mismos”, indicó.

La vacuna rusa y NL

Respecto a la intención del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, de que el secretario de Salud estatal, Manuel de la O, viaje a Rusia para hacer trámites sobre cómo adquirir la vacuna Sputnik V con el laboratorio Gamaleya y que en esa entidad se pueda instalar un laboratorio para producir las vacunas rusas contra covid-19, el funcionario aseguró que cualquier propuesta o iniciativa es bienvenida.

“La iniciativa es buena, cualquier persona, gobierno, entidad, empresarios o no empresarios que quisiera ayudar es bienvenido”, comentó.

Recordó que salió también una noticia de que empresarios veracruzanos estaban juntando un dinerito para comprar 2 millones de dosis de Sputnik V y venderla a 800 pesos.

“Primero, no tenemos ninguna presentación formal de este tipo de proyectos. En este caso son empresarios, no tendrían por qué presentarlos. En otro caso, si no hay formalmente una obligación supondríamos que hay una cortesía institucional y en su momento, el gobierno de Nuevo León presentará formalmente este planteamiento o lo harán a través del secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, y deseamos éxito y estaremos ansiosos de conocer qué es lo que concretó y qué oportunidades hay para México”, consideró.

2 mil 486 reacciones adversas

En otro asunto, refirió que, del 15 al 20 de enero, los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización (ESAVIs) de la vacuna de Pfizer y BioNTech pasaron de 688 reacciones a 2 mil 486, de los cuales 34 son graves, es decir, el 1 por ciento.

“Son reacciones en su mayoría esperables que se presentan en el organismo humano”, recordó y destacó que se detectó la edad promedio en 37 años, la mínima en 22 años y la máxima en 64 años. Del total, 27 son mujeres y 7 hombres y de todos, seis siguen hospitalizados.

“Solamente cuando se trate de una ESAVI de mayor importancia, la comentaremos de manera específica, pero son reacciones de alguna manera esperadas y la gran mayoría son reacciones de tipo alérgico y ya están recuperadas”, indicó.