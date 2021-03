López-Gatell calcula que un 50 por ciento de la población ya estaría inmune al covid-19

La buena noticia es que según la encuesta serológica en agosto de 2020, el 25% de la población mexicana tenía anticuerpos contra covid-19. Después vino la gran oleada de invierno, entonces no se sabe con certidumbre, pero es probable que ahora se tenga entre 45 o 50% de la población mexicana inmune.

"En términos teóricos solo nos falta 25% de lograr inmunidad. Obviamente no podemos seleccionar a unos y otros, los que ya tuvimos y los que no han tenido covid-19 y estamos vacunando a todos. Pero en teoría, cuando lleguemos a tres cuartas partes de inmunidad ya no va a haber posibilidad de transmisión."

En ese sentido, el hecho de que la curva epidemiológica vaya bajando no se debe tomar a la ligera porque no quiere decir que ya se tenga el control de la epidemia.

"Jamás hemos dicho eso. Ahorita lleva seis semanas en descenso el número de casos diarios, de defunciones y de hospitalizaciones, pero eso no significa garantía alguna de que ya va a estar en control la epidemia en México y en ningún país del mundo."

No obstante, comentó que debido al comportamiento de la pandemia de Covid-19 y sus puntos de inflexión podrá haber una tercera ola de contagios incluso más grande que las anteriores.

"Sí, desafortunadamente sí podría haber una tercera ola. Muchas naciones ya tuvieron tres olas epidémicas. Nosotros solo dos hasta el momento. Hay naciones que ya tienen cuatro olas. Italia desde hace 17 días está en un episodio de crecimiento acelerado de su epidemia en la cuarta ola y las olas dos y tres fueron mucho mayores que la inicial y que toda la curva epidémica mexicana hasta este momento".

Derecho de réplicaAhí hizo uso de su derecho de réplica para comentar que sigue viendo libros difamatorios, columnas y noticias que dicen que él pensó en la inmunidad de rebaño como un mecanismo de control epidémico.

"Y ya que estamos en derechos de réplica, sigo viendo libros difamatorios y columnas y noticias que dicen que alguna vez el Gobierno de México y un servidor pensó en la inmunidad de rebaño como un mecanismo de control epidémico y difaman por cierto a Suecia también y dicen que el gobierno sueco planteó eso como una estrategia de control epidémico, dejar que libremente las personas se infecten hasta que lleguemos a la inmunidad de rebaño. Esto es absurdo también, lo hemos oído incluso de colegas médicas que invocan ese planteamiento.

"No, jamás se ha pensado en la inmunidad de rebaño como un mecanismo de control epidémico, pero eso no quita que, conociendo la epidemiología, sabemos que hay un porcentaje necesario de inmunidad, es decir, la proporción de personas que ya no se pueden infectar, porque tienen anticuerpos, porque tienen una respuesta inmune y que se necesita para que ya no haya transmisión", dijo.

"Otra difamación fue que yo prometí que el 8 de mayo íbamos a llegar al pico máximo y que se iba a acabar la epidemia. Jamás dije eso, lo que describí es la curva epidémica de predicción de la Ciudad de México y mostré que el pico iba a ser alrededor del 8 de mayo, cosa que ocurrió; y también hablé de una epidemia larga que iba a tener un punto medio en el verano, cosa que ocurrió; y que posiblemente habría un repuntea partir de octubre, cosa que ocurrió", expuso.

López-Gatell justificó la propuesta de abrir las escuelas presenciales cuando se tienen 36 mil 273 casos activos porque la sociedad lleva más de un año con una pandemia que ha perturbado la vida pública y social de la gente.

"Entonces ¿por qué abrir? Porque la sociedad mexicana no puede resistir y hace un año, cuando voces en la sociedad decían cierren, notoriamente las personas que tienen afluencia económica decían cierren y qué decíamos: la mitad de la población vive al día, el que vende quesos, el de la papelería de la esquina, los albañiles. La sociedad no puede resistir una intensidad tan grande de restricción de su movilidad."

Aprovechó su derecho de réplica, un año después, para aclarar lo que llamó una "absurda distorsión técnica" que se dio de una explicación técnica que dio en la conferencia de los martes

"Describí el análisis epidemiológico respecto a la cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas infectantes y la cantidad de personas susceptibles que definen el punto de inflexión. Y eso, hasta la fecha, todavía me he encontrado medios que distorsionan eso diciendo que yo recomendé que en una escuela se infectaran todos antes de cerrarla, y por ahí han aparecido hasta libros difamatorios que tienen esta absurda distorsión. Un año después invoco mi derecho a réplica".