Lopetegui confía en su plantilla actual

"Quiero centrarme en sacar el máximo provecho a una plantilla que me encanta. Tenemos talento suficiente para ser un gran equipo y estamos convencidos de que lo vamos a ser", dijo Lopetegui en una rueda de prensa.

"Están trabajando muy bien y yo no dudaría del talento que tiene esta plantilla. Los chicos están teniendo una actitud fantástica, estoy seguro que se verá un Madrid con talento. Los importantes son solamente los que están, los que no están no son importantes", añadió el español.



El Madrid aún no ficha a un sustituto para su máximo goleador de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo, tras venderlo a la Juventus por 105 millones de euros. Sus únicas novedades son hasta ahora el lateral derecho Álvaro Odriozola, el portero Thibaut Courtois y el delantero brasileño Vinicius Jr., de 18 años.



En tanto, importantes jugadores de reserva como Theo Hernández y Mateo Kovacic fueron cedidos a la Real Sociedad y al Chelsea, respectivamente.



Sin embargo, Lopetegui dijo que lo más importante para él era empezar fuerte en la Liga, mientras el Madrid trata de compensar su lamentable última campaña, cuando terminó a 17 puntos del campeón, el Barcelona, y por detrás del Atlético de Madrid.



El Madrid ya comenzó con mal pie la temporada, tras perder 4-2 ante el Atlético en la Supercopa de la UEFA el miércoles.



"Quiero ganar los partidos que quedan antes de que termine el mercado y lo demás no está en nuestra mano. Los tres puntos de mañana son igual de importantes que los de noviembre o marzo", añadió el ex seleccionador nacional.



Lopetegui se enfrenta a un ingente reto como sustituto del francés Zinedine Zidane, quien acumuló numerosos trofeos durante sus dos años y medio al frente del banquillo blanco.



"Me entusiasman la actitud y las ganas de reivindicarse de los jugadores", afirmó el estratega.



"Queremos ser capaces de ganar la Liga, la competición de la regularidad y la que nos hace estar presentes en el resto de competiciones. Como entrenador me preocupa todo, pero sobre todo que seamos capaces de dar nuestra mejor versión y trabajaremos a muerte para ello", agregó Lopetegui.