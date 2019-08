Longoria a paso firme

La cancha del Raquetbol de la Villa Deportiva María del Triunfo presenta una buena entrada. Mil quinientos aficionados a un deporte poco común en Perú. Pero la llegada de la mejor jugadora de la disciplina, y según los expertos, de la historia de este bello deporte se encuentra en Lima 2019, por lo que nadie quiere dejar de ver a la reina del raquetbol.

Y Paola Longoria, que suma seis medallas de oro en Juegos Panamericanos (3 en Guadalajara 2011 y 3 más en Toronto 2015) le responde a los peruanos, y algunos mexicanos que hicieron el viaje, con su mejor juego.

La potosina mantiene su paso firme en los Juegos Panamericanos y ayer sin mayor problema derrotó en dos parciales a la guatemalteca María Rodríguez (15-2 y 15-6), por lo que se mantiene en la ruta correcta a disputar el oro en la prueba individual.

Horas más tarde, ahora dentro del dobles, junto a Samantha Salas, Longoria suma su segunda victoria del día. La dupla mexicana derrota a Kelani Lawrence y Rhonda Rajsich de los Estados Unidos por parciales de 15-5 y 15-9.

Longoria sonríe, se deja consentir por el aficionado peruano y no duda en regalarle una foto a quien se la pide. La mexicana es la chica de moda en Lima. Y todas la tratan como la estrella de los Juegos. "Es la mejor del mundo", le dice una pequeñita a su padre mientras Paola se toma unafoto junto a ella.

La mexicana tiene la carga de darle a México tres oros, que podrían hacer que la delegación azteca tenga una actuación histórica en Panamericanos fuera de nuestro país. El objetivo lejos de presionarla, la motiva. "Es un orgullo representar a mí país, nunca le he tenido miedo al éxito, y quiero seguir haciendo historia", no sentencia camino a su vestidor. Este día no hay rueda de prensa, la estrella mexicana debe descansar.