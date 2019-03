Londres: 3 explosivos en bolsas de correos

Londres, Inglaterra.

La policía antiterrorista británica, con ayuda de las autoridades irlandesas, investiga el hallazgo de tres pequeños artefactos explosivos encontrados en bolsas de correo que llegaron el martes a las oficinas de dos aeropuertos de Londres y a una estación de tren.

Los dispositivos encontrados cerca de los aeropuertos Londres-Heathrow y del de la Ciudad de Londres, y en la Estación de Waterloo "parecen capaces de encender un fuego inicialmente pequeño al ser abiertas", dijo la Policía Metropolitana de Londres.

Un miembro del personal abrió una bolsa enviada a un edificio de oficinas en el terreno del aeropuerto Londres-Heathrow "provocando que el dispositivo se iniciara", añadió el departamento de policía.

Una parte del paquete se incendió, pero nadie resultó herido, dijo la policía. El edificio Compass Centre fue evacuado como medida de precaución. Los vuelos en el aeropuerto, que es el más transitado de Gran Bretaña, no se vieron afectados.

Otro dispositivo en la bolsa de correo llegó al edificio administrativo del aeropuerto de la ciudad de Londres, mucho más pequeño. El tercero fue encontrado en la sala de correos de la transitada Estación de Waterloo. Esos dos paquetes no fueron abiertos.

El Comando Contrate-rrorista de la Policía Metropolitana "trata los incidentes como una serie" y "mantiene abiertas todas sus opciones en cuanto a los motivos", dijo el departamento en un comunicado.

No se han realizado arrestos y ningún grupo o individuo se ha declarado responsable.

El corresponsal de Sky News, Alistair Bunkall, tuiteó una fotografía de lo que dijo era el paquete que fue enviado al edificio cerca del Heathrow. Las estampillas en el envoltorio tenían imágenes de corazones que se parecían a las que fueron emitidas por la oficina de correos de Irlanda para el Día de San Valentín de 2018.

La policía de Irlanda comentó a The Associated Press el martes por la tarde que estaba ayudando a los investigadores británicos, pero no proporcionaron una explicación a lo sucedido ni dieron detalles.

Las autoridades dijeron que el servicio de tren en el aeropuerto de la Ciudad de Londres había suspendido temporalmente sus actividades y el edificio donde se halló el paquete había sido evacuado. Los vuelos tampoco se vieron afectados.