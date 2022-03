Lola Cortés sufrió rompimiento familiar tras destapar su sexualidad

"Claro que soy queer (persona que construye y manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación de género binario) y las personas que lo vivimos sabemos lo que es la palabra queer, la busqué perfectamente tratando de buscarme una identidad, porque llega un momento en que tienes que cumplir con tantos cánones de sociedad que me perdí y cuando encontré esta palabra dije, sí soy y soy feliz", expresó Lola Cortés.

Lola recuerda que desde su adolescencia trató de definir si le gustaban los hombre o las mujeres, y el tener que cumplir con una imagen bien cuidada que le exigían en las televisoras, no le ayudó mucho a aclarar su sentir.

"Tuve una bronca muy fuerte con mi familia cuando yo me destapé en mi sexualidad; esto fue recién me separé (hace más de dos décadas), que fue cuando me destapé y dije, es cierto, lo asumo y necesito además no sólo vivirlo, hablarlo claramente. Mi familia se separó de mí, mi madre y mi hermana (Laura Cortés) no me quisieron volver a ver más, aunque tiempo más tarde nos volvimos a unir y sigue la vida ¿qué daño pude haberles causado?".

La llamada reina de los musicales explicó, que la necesidad de expresarse como no pudo hacerlo en su adolescencia y parte de la adultez, es lo que la ha llevado a realizarse diversos tatuajes en su cuerpo.

"Siendo una mujer adulta ya con hijos todo era cállate, no digas, tú no puedes, tú no debes, tú no; y cuando empiezas a vivir tu vida, que les digo, soy una persona muy feliz, sé lo que soy, voy a cumplir 52 años, mi madre ya se fue y creo que también por eso lo hice público".

Sobre si aún sigue con el actor y director Elías Ajit, Lola respondió que sí, que son marido y mujer y se siente muy afortunada por tenerlo, porque es un hombre que la conoce de toda la vida, pero sobre todo que la acepta tal y como ella es.