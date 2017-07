Logra Urán triunfo en final de foto

Urán cruzó la meta en Chambery con un tiempo de cinco horas, siete minutos y 22 segundos, prácticamente a la par de Barguil, quien levantó un brazo y comenzó a festejar, creyendo que se había llevado la victoria."Estaba pasando el control y me han dicho que he ganado, pensé que me estaban vacilando", dijo Urán a la televisión.La foto confirmó que la rueda delantera de la bicicleta del colombiano rebasó la meta apenas unos centímetros antes.Urán es el colombiano 16 que ha ganado una etapa del Tour en la historia, y trepó al cuarto puesto de la clasificación general, a 55 segundos del británico Chris Froome, quien conservó el "maillot" amarillo de líder pero perdió a su compatriota y principal escudero en la vuelta, Geraint Thomas, involucrado en uno de los accidentes de la etapa de montaña.El colombiano Nairo Quintana perdió 1:14 en la meta tras haberse visto descolgado del grupo de favoritos en el ascenso al Mont du Chat, último puerto de categoría especial de la edición.El español Alberto Contador, que también quedó relegado en esa subida, la tercera especial del día, perdió más de 4 minutos.El australiano Richie Porte, que era quinto de la general, sufrió una dura caída que le obligó a retirarse.