Logra Tri revancha ante Alemania en el Zócalo

Cd. de México.- Ellos decidieron ya no tirar penales y se repartieron el triunfo en la edición de Las Revanchas.



Ex jugadores de México y Alemania de los Mundiales de 1986 y 1998 se enfrentaron en par de partidos en pleno Zócalo de la Ciudad de México y dividieron triunfos sin deseo ya de ir al final a una tanda de penales para definir al único vencedor.



En el primer partido que comenzó a las 12:00 horas, el combinado alemán se enfrentó al de México de 1986 y consiguió el triunfo por 3-1.



El primer tanto fue obra de Thomas Helmer, le siguió Lothar Matthäus y luego Jürgen Klinsmann cerró la cuenta del lado germano y ya dejaba una goleada, la cual rompió el Tricolor con el gol de Luis Flores.



En este juego por el conjunto mexicano estuvieron en la cancha ex futbolistas como Pablo Larios, Raúl Servín,Fernando Quirarte y Francisco Javier 'El Abuelo' Cruz.



En el equipo alemán existió una mezcla en los dos partidos de distintas generaciones de 1986 a 1998.



Jugaron veteranos como Pierre Littbarski, Klaus Augenthaler, Guido Buchwald y Thomas Hässler.



En el segundo encuentro el Tri se impuso 2-0 con los tantos de Luis García y Ramón Ramírez.



Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández, Ramón Ramírez, Ricardo Peláez, Alberto García Aspe y Claudio Suárez también vieron acción.



Alemania mantuvo la combinación de elementos, entre ellos Stefen Freund, Andreas Brehme y Thomas Berthold.



El acuerdo inicial era que en caso de que se empatara o que cada equipo ganara un partido se tirarían penales para definir al ganador del trofeo Ciudad de México que se ofreció al vencedor.



Sin embargo los futbolistas al final decidieron dejarlo así y cada equipo recibió un trofeo.



A la Plaza de la Constitución acudieron 15 mil espectadores en siete gradas que se colocaron alrededor, en la zona entre el Palacio Nacional y la Catedral.



Estuvo presente el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien vistió una playera verde de la Selección Nacional.