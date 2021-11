Logran subir 25% las ventas ´finales´

A pesar de que no fue el auge que se esperaba en ventas, El Buen Fin que terminó logrando traer un 25 por ciento de aumento en ventas en los comercios de la zona centro, y en locales en general.

"Creo que en términos generales ha sido un buen fin, no tan exitoso o tan grande como los anteriores, pero hay que destacar que no tuvimos las condiciones del problema de la pandemia, en donde la gente ha tenido gastos extraordinarios y hay que decir han aprendido a ahorrar o no gastar excesivamente", dijo.

"Por ello nosotros estimamos que ha sido un 25 por ciento que no es nada despreciable, pues otro de los factores importantes para lograr mantener estas ventas también es el hecho de que no se tuvieran las largas filas en el lado americano, pues las ventas lograron quedarse del lado mexicano", afirmó.

Caballero Barajas señaló que este 25 por ciento de ventas es sin duda favorable para los comercios, pues debido a la pandemia no se tenía una alta expectativa como se tenía en años anteriores en donde se lograban rebasar el 40 por ciento en las ventas.

Manifestó que afortunadamente el fenómeno que se contemplaba que tan pronto se abrieran los puentes los comercios locales de Matamoros iban a sufrir no se ha dado así, y por el contrario los comercios se han logrado fortalecer con clientela tanto local como de ciudadanos americanos.

"Siento que esto es un redescubrimiento a lo largo de la frontera en donde han descubierto que no es necesario siempre ir al lado americano a realizar sus compras, además de que los americanos han visto que del lado mexicano se han dado cuenta de que aquí tenemos productos de buena calidad y así esperamos que continúe", concluyó.