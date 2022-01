Logran peces más grandes de su vida

No pasó mucho tiempo para que el primer par de lobinas de boca grande Legacy Class (Clase de legado) de la temporada 2022 de Toyota Lunker encontraran su camino hacia los botes de pescadores. Fue más que apropiado que Tyler Anderson de Austin y Wendell Ramsey, Sr. de San Angelo, ´aterrizaran´ 14.48 y 14.92 libras respectivamente durante la primera semana de la temporada en OH. Ivie Lake, un embalse en los ríos Colorado y Concho en los condados de Concho, a 55 millas al este de San Angelo, Texas

El año pasado, la pesquería produjo 12 de los 23 Legacy Lunkers durante una notable temporada 2021.

Anderson enganchó su récord personal Legacy Lunker el miércoles 5 de enero usando una plataforma de Alabama en aproximadamente 28 pies de agua. Anderson, quien creció en Austin y siempre quiso atrapar un pez de 10 libras, se propuso hacer una serie de videos de YouTube llamados "10 días para un 10" dirigidos a la lobina negra grande. Seleccionó O.H. Ivie para comenzar la serie y se tambaleó en siete y cinco libras en el primer día. El segundo día, el primer pez del día resultó ser el pez de su vida para Anderson.

"Me topé con un banco de lo que parecían ser ocho o nueve peces", dijo Anderson. "Mi yeso terminó siendo demasiado corto y aterrizó justo encima de donde estaban. Mi Alabama Rig cayó justo en el banco de peces, pero ni siquiera tuve que recuperar el señuelo. Lo levanté y comencé mi recuperación y el pez ya estaba allí. He sabido sobre O.H. Ivie durante muchos años y el éxito del año pasado con ShareLunker revitalizó mi deseo de salir".

Anderson planea continuar su serie de videos con algunas paradas en lagos adicionales a lo largo del camino. Tendrá esta captura publicada en un par de semanas y espera que otro Lunker pueda aterrizar en su bote durante este viaje.

"He querido ser parte y contribuir al programa ShareLunker durante mucho tiempo", agregó Anderson. "Cuando pesé rápidamente el pescado en mi bote y vi la balanza, me dije a mí mismo que mi pesca del día había terminado con esta pesca de por vida. Me dirigí a Concho y todos allí fueron geniales.

Se trataba de cuidar de los peces hasta que llegó el personal de TPWD. A este pez le fue muy bien, e hicimos el traslado para su viaje a Atenas".

Ramsey, que es un guía de pesca en el oeste de Texas con mucha experiencia en diferentes lagos, aseguró su Legacy Lunker en una plataforma de paraguas con 3.5 nadadores de cola furiosa el sábado 8 de enero. Un buen amigo le pidió a Ramsey que llevara a sus nietos a pescar. .

"Comenzamos a trabajar en algunos lugares para la lobina blanca y la lobina negra para darles algunos bocados a los niños y pasar un buen rato", dijo Ramsey. "Fue lento, y nos movimos alrededor del lago a algunos lugares diferentes antes de regresar al punto de partida. Vi un pez suspendido en unos 14 pies de agua y rápidamente agarré una caña de pescar. Envié el yeso más allá del pez y lo dejé bajar lentamente a unos dos metros y medio antes de empezar a tambalear. El pez golpeó el cebo y cuando puse el anzuelo no se movió, así que supe que era un pez realmente grande. La batalla comenzó y finalmente lo traje al bote con la red de inmersión".

Una vez que el pez estuvo en el bote, Ramsey supo instantáneamente que pesaba más de 12 libras, pero no tenía idea de que superaría la marca de las 14 libras hasta que lo consiguió en su balanza digital.

"Les pedí a los muchachos que me acompañaran y fueran testigos de todo este proceso con el programa Toyota ShareLunker y creo que realmente lo disfrutaron", agregó Ramsey. "Mientras esperábamos que el camión viniera a recoger el pescado, llevé a los niños de regreso al bote de su familia para que siguieran pescando. Qué momento tan especial para mí y para ellos también".

Una vez que los biólogos de Pesca Interior del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) fueron notificados los miércoles y sábados por la tarde, rápidamente se pusieron en camino para recolectar y transportar "ShareLunker 609" y "ShareLunker 610" al Centro de Pesca de Agua Dulce de Texas en Athens, donde los biólogos están brindándoles una atención de primer nivel.

Los biólogos planean intentar reproducirlos para hacer lubinas más grandes y mejores para almacenar y mejorar la pesca en los lagos de Texas.

"Este es un gran comienzo para la temporada de recolección de 2022", dijo Kyle Brookshear, gerente del programa Toyota ShareLunker. "Después de la histórica temporada 2021, parece apropiado que las dos primeras entradas provengan de O.H. Ivie.

Muchos predicen otra temporada récord de capturas de lobinas de trofeo en todo el estado y con la temporada 2022 en marcha, el tiempo lo dirá pronto".

Wendell Ramsey, de San Angelo, con su otra pieza.