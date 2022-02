Logra soundtrack de 'Encanto' nuevos récords

"Encanto" tuvo el equivalente a 115 mil ventas en los Estados Unidos la semana pasada, un 11 por ciento más que la semana anterior, ya que canciones como "We Don't Talk About Bruno" y "Surface Pressure" siguen siendo grandes éxitos en los servicios de streaming.

Su total incluyó 139 millones de reproducciones y 119 mil ventas de álbumes tradicionales, según MRC Data.

"We Don't Talk About Bruno", el éxito sorpresa de la banda sonora de "Encanto", llegó donde ni siquiera "Let It Go" pudo: se convirtió en la primera canción de una película de Disney en alcanzar el número 1 en la lista Hot 100 de Billboard desde que "A Whole New World" de Aladdin lo hizo en 1993.

"We Don't Talk About Bruno", escrita exclusivamente por Lin-Manuel Miranda, también se convirtió en el primer éxito de la lista Hot 100 escrito por un cantautor en solitario en más de cuatro años, siendo "Perfect" de Ed Sheeran la última.

Es la primera vez que una canción de Miranda encabeza la lista.