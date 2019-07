Logra Guardiola exportar un estilo

Barcelona, España.

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, admitió que le da satisfacción demostrar que se podía jugar como el Barcelona en Inglaterra o Alemania.



"Es bonito que la gente nos diga que nunca habían visto jugar de esta manera en Inglaterra o Alemania. Todos tenemos nuestra vanidad y no puedo negar que me hace mucha ilusión que nos coloquen entre los grandes equipos de todos los tiempos en Inglaterra. Queremos agradar y que nos quiera", admitió el español en entrevista al diario catalán Ara.



"Se pudo discutir con aquellos de decían que no se podía jugar así (como en el Barsa) en Alemania o Inglaterra, con jugadores de 'metro veinte' como Silva, Sterling, Agüero y Bernardo Silva. Y lo hemos hecho. Dominando con juego posicional. Además de presionar arriba y salir con el balón controlado. Son las mismas ideas del filial del Barsa en Tercera División".



Comparó sus vivencias en el Manchester City respeto a Barcelona y Bayern, al referirse a la dirección deportiva.



"En el club (City) somos tres o cuatro personas que decidimos en el área deportiva y no existe un ruido de 18 directivos (en alusión al Barsa). No volveré al Barsa ni a Alemania. ¿Dónde podré tener unas instalaciones tan buenas para disputar una liga tan bonita como la Premier?", dijo.



De la creación de una Liga Europea, Guardiola admitió que no comulga mucho con el incipiente camino que algunos clubes han iniciado para formar una competición que podría anular las Ligas de los principales países.



"No estoy muy de acuerdo en una Liga europea. Me la tendrían que explicar. Mataremos las Ligas. Si el Barsa y el Real Madrid se van y no juegan contra el Espanyol, ¿quién lo comprará? La liga española morirá. En esto en Inglaterra son muy inteligente, los campos de Cuarta División están llenos. Un Barsa-Espanyol es muy importante para la ciudad", sentenció.