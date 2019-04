Logra cifra récord combate al dengue

Las constantes labores de fumigación y control larvario que se han realizado de enero al seis de marzo del 2019, han sido determinantes para que solamente un caso de dengue se haya presentado hasta el momento.

"Mientras que en 2018 hubo 20 casos, en esta ocasión apenas llevamos uno y las acciones para prevenir tanto dengue así como zika y chikungunya, continuarán adelante como parte de un programa permanente", dijo Omar Nelson González Cepeda.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria IV en Reynosa aseguró que ya se han efectuado labores de nebulización en 18 entre ejidos y colonias de la ciudad. Algunos sectores son Riveras de Rancho Grande, Las Lomas, López Portillo, Jacinto López y otras más.

En materia de control larvario se han cubierto 10 asentamientos humanos y todavía falta mucho por hacer en lo que resta del año, indicó.

Se trabaja de manera intensa en ambos renglones con el único propósito de proteger la salud de la población en general atendiendo instrucciones precisas de la Secretaría de Salud en Tamaulipas y del gobierno del estado.

El sábado pasado estuvimos realizando trabajos de fumigación en colonias como Pedro J. Méndez y Balcones de Alcalá, entre otras.

Cuando la gente de las colonias vean que pasa por su sector los vehículos oficiales de la Jurisdicción Sanitaria IV fumigando por las calles, lo mejor que deben hacer es abrir puertas y ventanas de sus casas para que la nebulización llegue hasta el interior de las mamas para que la eliminación de los zancudos sea más efectiva, recomendó González Cepeda.

Colonias fumigadas

>Riveras de Rancho Grande

>Las Lomas

>López Portillo

>Jacinto López

>Quince de Enero

>Balcones de Alcalá

>Revolución Obrera

>Revolución Verde

>Lomas del Villar

>Bugambilias

>Ventura

>Jarachina Sur

>Jarachina Norte

>Ernesto Zedillo

>Azteca

>Ejido Los Altos

>Ejido Santo Niño

>Ejido Argüelles

Control larvario

>Bugambilias

>Ventura

>Balcones de Alcala

>15 de Enero

>Pedro J. Méndez

>Ernesto Zedillo

>Lomas del Villar

>Satélite

>Voluntad y Trabajo

>Benito Juárez

FOCOS ROJOS. Las charcas que a su paso dejaron las lluvias son caldo de cultivo para plagas de moscos.

Las recientes precipitaciones pluviales generarán en cuestión de días nuevas plagas de zancudos, cuyo piquete puede producir dengue, zika y chikungunya, por lo que familias del fraccionamiento Reynosa, Almaguer y Fidel Velásquez, entre otras, llaman a las autoridades de Salud para que los incluyan en la programación de fumigación y abatización.

"Las charcas que dejó a su paso la lluvia se convierten en el perfecto caldo de cultivo para la proliferación de los mosquitos que pueden transmitir con su picadura enfermedades causadas por vectores, situación que preocupa a los residentes de dichos sectores", dijo Marcial Zermeño, vecino del fraccionamiento Reynosa.

Los cambios climáticos que vienen registrándose de unas semanas a la fecha, deben ser tomados en cuenta por las autoridades quienes deben tomar las medidas precautorias a fin de evitar que los casos de dengue incrementen en el municipio.

Por lo pronto lo que quieren los vecinos es que en la Jurisdicción Sanitaria IV se apunte la colonia donde viven para que a la mayor brevedad posible acudan las brigadas a realizar labores de nebulización pero también de abatización como parte de las acciones para eliminar el zancudo.

Los que más sufren son aquellos en cuyas viviendas no tienen telas mosquiteros ni en puertas y ventanas por lo que cuando hay muchos moscos, prefieren mantenerlas cerradas aunque no entre aire de fuera y únicamente se ventilen con abanicos pues muchas casas no tienen clima artificial pues no cuentan con dinero para comprar los aparatos, señaló Marcial Zermeño.