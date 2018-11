Logra acuerdo por demanda

Nueva York, E.U.

Ed Sheeran, Tim McGraw y Faith Hill llegaron a un acuerdo de derechos de autor en un juicio que reclamaba que su canción "The Rest of Our Life" era una copia descarada de un tema de dos cantautores australianos, titulada "When I Found You".

Un abogado de los compositores Sean Carey y Beau Golden dijo que todas las partes han acordado en principio resolver el caso y que será desestimado en 30 días si todos los temas finales eran resueltos.

REVELADO

El acuerdo fue revelado en una carta presentada este jueves por la noche ante una Corte de distrito en Manhattan.

Sheeran, el cantautor inglés, había escrito "The Rest of Our Life" para McGraw y Hill, la pareja estadounidense de música country.

La canción fue lanzada en 2017, dos años después de "When I Found You", que fue interpretada y co-escrita por la estrella australiana de música country Jasmine Rae.

Sony Music Entertainment, que lanzó "The Rest of Our Life" a través de su sello Arista Nashville, y la discográfica de Sheeran Sony/ATV Songs estuvieron entre algunos otros acusados.

BUSCABAN 5 MDD

La demanda buscaba el pago de más de 5 millones de dólares en daños.

Los abogados de los acusados no respondieron este viernes a un pedido de comentarios. El letrado de los demandantes tampoco contestó a una solicitud similar.

Sheeran ha enfrentado múltiples demandas de derechos de autor, entre ellas por sus canciones "Thinking Out Loud", "Shape of You" y "Photograph".

Carey y Golden habían argumentado que "The Rest of Our Life" era casi una copia nota por nota del tema "When I Found You".

Desde enero

Los músicos presentaron la demanda en enero, un mes después de que Rae les dijo que un seguidor la había tuiteado preguntándole si había escuchado el tema de McGraw y Hill porque sonaba notablemente similar a la suya.