Logra abastecer 85% Coca-Cola

Matamoros, Tam.- La empresa Arca Continental (Coca Cola) ha logrado restablecer el servicio de entrega de sus productos encontrándose hasta este lunes al 85 por ciento de alcance, y en unos días podrían alcanzar el 100 por ciento de acuerdo a información que proporciona el gerente, informó Jorge Aguirre Vázquez.

La mayoría de las cafeterías, restaurantes y tiendas de abarrotes han logrado tener surtido este producto que es ampliamente demandado por sus clientes, añadió el ex presidente de la UCEN y empresario de restaurantes en la ciudad.

Explicó que la empresa opto, por producir en la ciudad de Monterrey y llevarla hasta Reynosa, de donde salen rutas para Valle Hermoso, Río Bravo, San Fernando y Matamoros, que son las que cubría esta frontera.

"Es importante señalar que los camiones repartidores ya no están en riesgo de que sean secuestrados por los empleados en paro laboral, porque se les hizo ver de manera legal, que estaban cometiendo un delito, manifestó.

Por ello es que están volviendo a restablecer el servicio y ahora se encuentran a un 85 por ciento de surtimiento y esperando que en los próximos días puedan estar al 100 por ciento", dijo.

"Esto a pesar de que algunos empleados mantienen cerrada la planta Matamoros de la Coca Cola y aunque ya se les ha dicho que es una huelga inexistente, pero ellos continúan en este plan", concluyó.

CONDICIONAN VENTA

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Matamoros exhortó a la comunidad a denunciar a cualquier negocio o establecimiento que condicione la venta del refresco de la marca Coca-Cola o en su caso aumente su precio, afectando al consumidor.

El encargado del organismo, Christian Omar Martínez Cadena, señaló que han recibido quejas de parte de la ciudadanía en el sentido de que en grandes centros comerciales estaban condicionando la venta de refrescos; citó como ejemplo que en uno de estos lugares supeditaban la venta del refresco siempre y cuando adquirieran despensa.

Explicó que los refrescos embotellados no se deben racionalizar ya que no se trata de productos de canasta básica y sobre todo, no se debe permitir que la gente se aproveche de la situación.

"Todo mundo quiere sus cocas para vender en sus taquerías o donde sea, pero no se les puede racionar el producto y menos obligar al consumidor a que lleve despensa por coca", dijo.

Resaltó que otra situación que se presenta es que en las tiendas (no de autoservicio), están elevando el precio del producto, también aprovechándose de las circunstancias.

Indicó que Profeco puede proceder en contra de quien esté cometiendo este tipo de abusos, pero deben interponer una queja en contra del negocio que esté cometiendo esta arbitrariedad.

"Con una foto y la nota de consumo en donde se pueda verificar el precio que les están dando es suficiente para levantar una queja y por ende la aplicación de una sanción", concluyó.