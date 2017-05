Lo despiden de trabajo, protesta pacíficamente

Matamoros, Tam.

Al ser despedido supuestamente injustificadamente, Juan Ramos Vázquez inicio una protesta pacífica en las afueras de la Escuela Secundaria Técnica 77, Ramiro González Hoyos.

Después de haber laborado por más de 16 años, al momento de regresar de una atención médica, es que la nueva directora del plantel Guadalupe Valdez es quien presentó la baja.

Don Juan se dedicaba a la intendencia de esta institución educativa, en donde además se desempeño en diversas actividades ayudando a la escuela a su crecimiento.

“La directora me quiere ofrecer solo 30 mil pesos por mis 16 años, sin embargo no se me hace justo, además necesito una operación algo costosa y esto no me ayuda en lo más mínimo”, dijo.