Locos de remate

Esta combinación con rasgos de demencia, que hace algunos años hubiera sido imposible imaginar, es un hecho y en poco tiempo se ha convertido en una facción explosiva que se acoplan dentro y fuera del ring, pese a las notables diferencias.

"Aquí la idea es que cada uno tenga su propia personalidad y ninguno sea igual al otro incluso en estilos; Monster tiene bases luchísticas al igual que Sangre Azteca que vienen del Consejo Mundial y con eso digo todo, Tóxico maneja la lucha extrema y yo vengo de Triple A y aunque somos facción buscamos que cada uno crezca por sí solo", explicó Cuervo, fundador del concepto Freak Family.

"A mí me gustó más la lucha recia y a ellos los conozco de hace tiempo por eso no se me hace nuevo y la facción me agradó por lo mismo de que cada quien tiene su estilo y cada quien va a demostrar que es lo que sabe y lo que trae ", advirtió Tóxico.

Y en poco tiempo, la Freak Family han generado un sinfín de rivalidades por las golpizas que le dan a otros equipos.

"Las rivalidades son muy fuertes, estamos hablando de Cibernético y su Clan, del Fresero y los Traumas, los Karonte, los Master Jr., los nuevos Villanos, se están formando todos e incluso algunos han olvidado sus rivalidades para enfrentarnos y eso nos da mucha alegría", concluyó Sangre Azteca.