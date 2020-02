P ese a ser una comedia, los problemas mentales fueron tocados con toda seriedad y respeto en el film "Loco por ti", explicó el actor Jaime Camil, quien esta semana se encuentra en México promocionando esta película que se estrena el 14 de febrero. "Es una comedia romántica y la meta era que la gente se ría, se la pase bien y se enamore de las situaciones románticas de los personajes de Sandra Echeverría y del mío, pero no quería que fuera un barril sin fondo. No se trata de hacerse el chistoso. En la preparación del personaje hablé muchas horas con gente bipolar y esquizofrénica, para que me explicaran que sentían en sus episodios. Fue interesante aprender y entender estas enfermedades", declaró Camil. LA TRAMA En esta cinta dirigida por Diego Kaplan, el histrión mexicano de vida a Hank, un empresario encantador y muy seductor que se convierte en el hombre ideal para Jess (Sandra Echeverría), una ejecutiva de marketing; el único problema es que él padece una serie de trastornos mentales, que ella descubrirá durante un retiro organizado por la empresa donde trabaja. La protagonista de telenovelas como "La Usurpadora" y "El Clon" comentó que se siente cercana esta temática debido que su hermana Mariana sufre de ataques de pánico y ansiedad. Además consideró que es importante que se hable de estos temas, aceptar a las personas como son y ayudarlas. "Me duele mucho ver a mi hermana que sufre mucho con cosas como subir a un elevador o que no puede entrar al baño de un avión, cosa que te empieza a limitar tu día de tal forma que comienzas a sufrir por todo y que si lo dejar ir se va poniendo peor". CONECTAN CON EL PÚBLICO Jaime expresó que para él fue maravilloso ver cómo esta historia conectó con el público cuando fue proyectada en Houston, Texas, porque las personas se vieron reflejadas en el protagonista o reconocieron a alguien más en la misma situación. "La comedia es una herramienta muy poderosa y muy eficiente para tocar temas sensibles, te da la licencia de abordar temáticas abiertamente, sin tabúes y con honestidad, creo eso es importante. No vendrán a sufrir al cine, es una comedia romántica con un gran peso emocional".