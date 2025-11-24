El Zapatón Reynosa trae esperanza a ciudadanos

Desde hace más de 10 años, un grupo de amigos decidió actuar al ver una necesidad que aquejaba a las zonas vulnerables de nuestra ciudad, creando el Zapatón Reynosa, el cual consiste en una colecta anual sobre estos productos, principalmente para niño, niña, dama y caballero, que posteriormente son entregados en las comunidades con mayor necesidad.

¿Cuál es el impacto del Zapatón en la comunidad?

Yimna Rojas, Coordinadora del evento, destacó que durante los últimos años se ha logrado entregar un total de 5,353 pares de zapatos. "Tenemos una colecta anual de zapatos que le solicitamos a la ciudadanía que nos apoye con donaciones. Este es nuestro aniversario número 10 del Zapatón. Hemos estado trabajando, los últimos 10 años, recolectando zapatos que sean zapatos cerrados que estén en buenas condiciones para entregar a familias de bajos recursos".

Durante este fin de semana, ella junto a un grupo de voluntarios se instalaron frente al hospital general de Reynosa, sitio que han elegido desde su primera edición para recolectar las donaciones de los habitantes de esta ciudad. Asimismo, destacó el apoyo y participación obtenido en esta ocasión; "Estamos terminando de hacer el conteo pero son un aproximado de 850 pares de zapatos, los que recolectamos".

¿Cuándo se realizarán las entregas de zapatos?

Anunció que ya se encuentran seleccionando los sectores que estarán visitando el próximo 14 de diciembre para realizar las entregas. "Hacemos un estudio en varias de las colonias en las que bueno ya anteriormente hemos ido, pero vamos a hacer la entrega el día 14 de diciembre y ya hay varias colonias que están seleccionadas, entonces este, pues es más que nada que nada gente de muy bajos recursos en esos colonias".

Antes de concluir, agradeció el apoyo brindado por la comunidad a lo largo de estos 10 años. Asimismo, extendió una invitación a todos aquellos voluntarios que deseen acompañarlos durante la entrega que se llevará a cabo en el mes de diciembre a que los contacten a través de sus redes sociales, dijo ayuda, será bienvenida.