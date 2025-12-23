Donan calzado en diversas colonias

En 10 años el Zapatón Reynosa, han logrado entregar 6 mil 583 pares de zapatos a personas de escasos recursos de diversas colonias.

¿Cómo se llevó a cabo la entrega de zapatos?

Yimna Rojas, coordinadora y fundadora del Zapatón Reynosa, comentó que este 2025 la campaña logró reunir mil 230 pares de zapatos que fueron entregados este fin de semana, a familias de las colonia La Nopalera y Ferrocarril Poniente.

"Agradecerles, este año estamos celebrando nuestro décimo aniversario de la colecta del Zapatón, agradecer a todas las personas la confianza que nos han dado en estos años", dijo la fundadora del Zapatón Reynosa.

Detalles sobre la colecta de zapatos en Reynosa

Fue con apoyo de voluntarios tanto adultos y jóvenes, como se llevaron los apoyos, gracias a la colaboración de ciudadanos de la región de buen corazón que hicieron sus donaciones.

Cada año, el Zapatón organiza una colecta que se realizó este 2025 en el mes de noviembre afuera del Hospital General, donde ciudadanos llevaron zapatos cerrados en buen estado, limpios, desinfectados y embolsados de manera individual.

Impacto del Zapatón en la comunidad de Reynosa

Este domingo, las familias recibieron zapatos de tallas desde bebé hasta adulto, botas, zapatos de mujer, tenis y de diversos modelos que hicieron felices a chicos y grandes en estas fechas especiales.

En 10 años el Zapatón Reynosa, han logrado entregar 6 mil 583 papares de zapatos a personas de escasos recursos.