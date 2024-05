Resolveremos problemas de la frontera: Xóchitl Gálvez

El Mañana / Staff- Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la República por la coalición "Fuerza y Corazón por Mexico", conformado por PAN, PRI y PRD, sostuvo una entrevista con El Mañana de Reynosa, donde dio a conocer sus planes en temas importantes, como la seguridad, agua, el campo, infraestructura carretera, migración, entre otros.

A nivel nacional, el tema de la inseguridad sigue, en Tamaulipas no han disminuido los delitos.





¿Cómo va a atender este problema? ¿cómo va a atender la inseguridad en Tamaulipas, sobre todo porque muchos Presidentes de la República han pasado y no se ha solucionado el problema?

"Eso tiene que acabar, no se ha querido enfrentar la delincuencia, no se ha hecho lo necesario; tenemos que actuar, tenemos que meter tecnología. Hoy, las carreteras las podemos vigilar con drones, hoy podemos tener mejores policías municipales. Yo, al próximo alcalde, aquí de Reynosa, lo voy a apoyar con recursos para que la policía gane, para que tengan sus prestaciones, sus becas para sus hijos, su vivienda; que sepa que si le llega a pasar algo su familia no va a quedar desprotegida, porque ¿quién quiere ser policía con un sueldo miserable? Apoyar al alcalde para que haya más alumbrado, vamos a ser Policía Nacional, Guardia Nacional, pero que sí funcione, que se hagan las cosas combinado con el Gobierno del Estado. Este año, el Gobierno federal dejó de invertir casi 50,000 millones de pesos en seguridad; el presidente decidió usarlo en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, en lugar de usarlo en la seguridad de los tamaulipecos", dijo.

Comentaba, ahorita, el tema del agua, un tema muy vital; el año pasado hubo una sequía impresionante y Tamaulipas, actualmente, tiene bajos niveles de las presas.





¿Cómo va a actuar en este tema? ¿cómo va a enfrentar el desabasto en Tamaulipas en el tema del consumo humano y en el agrícola también?

"Hoy, el 75% del agua se usa en el campo, entonces, necesitamos que el campo sea más eficiente en el uso del agua; no va a haber de otra, ya no hay agua, para no sacrificar la agricultura; en la ganadería también hacer más eficiente el uso del agua, tratar el agua, tratar el 100% el agua de las ciudades como Reynosa, como Matamoros, para que esa agua tratada se vaya al campo y la limpia que se va al campo se venga a las ciudades; esa es una opción, capturar las aguas, reparar fugas", expresó.

Tamaulipas es productor de grano, de ganado. En este sexenio los campesinos señalaron que no hubo apoyo, se quitaron los apoyos sociales, el tema del agua, los precios del sorgo; el año pasado la tonelada costaba alrededor de $6,000, un poco más; en este año las expectativas son que cuesten 3 mil 400.





¿Cuál va a ser el proyecto para los tamaulipecos, para los agricultores?

"Se quitaron más de 20 programas de apoyo para el campo, va a regresar la cobertura de precios, van a regresar los seguros, va a regresar la agricultura por contrato, que eso era muy positivo para la gente; el financiamiento para los agricultores, el apoyo para adquirir maquinaria, para los ganaderos también; lo que se puede hacer es que hoy Servicio Nacional Sanidad Inocuidad y Calidad, que es la situación de gobierno que cuida la sanidad animal, le quitaron los recursos y estamos perdiendo ciertas certificaciones que permitían que Tamaulipas fuera un exportador de carne; recuperar esos recursos para hacer que el tema de la producción de carne en Tamaulipas siga siendo algo importante para la economía, y los agricultores, los ganaderos, los pescadores van a contar conmigo", dijo la candidata.

Y recalcó: "El gobernador no pelea por Tamaulipas, Morena no pelea por Tamaulipas, Morena ha dejado que el Gobierno federal abandone a Tamaulipas en la seguridad; abandone a los agricultores en el campo, abandone a los habitantes de las ciudades con falta de agua, o sea, ¿de qué sirve tener a Morena de gobernador y de presidente si no voltea a Tamaulipas?, así es que yo les propongo que apoyen a una mujer a la presidencia que sí se va a poner en sus zapatos porque viene de abajo, porque es como ustedes y porque sabe lo que cuesta salir adelante", expresó.

En el tema de los precios de la canasta básica, la candidata del PAN, PRI y PRD mandó un mensaje:

"Señora Sheinbaum: usted dice que no han subido los precios, dése una vuelta por Reynosa y se va a dar cuenta de lo que está pasando; una tapa de huevo que trae 2 kg; 30 piezas; como a 52 pesos el kilo, está caro y la azúcar también anda alta", dijo.





Candidata, otro tema importante: Tamaulipas es entrada y salida de migrantes de forma constante, el recurso nunca alcanza. Lo que pasó en Juárez, el incendio, es un gran ejemplo ¿Cómo va a meter control Xóchitl?

"Para empezar, hay que controlar la frontera sur, porque por ahí entran todos y ahí hay toda una colusión con el Instituto Nacional de Migración; mafias de personas que trafican con personas, los toman desde allá, los traen acá, les hacen creer que los van a cruzar, hay que meter el pie firme con Estados Unidos. Si estas personas no esperan una visa humanitaria, tiene que haber recursos para que haya albergues bien montados, donde puedan comer, donde puedan desarrollar mínimas actividades, en las condiciones de pleno respeto a los derechos humanos", dijo.





Candidata, durante este sexenio se han realizado diversos proyectos, uno de ellos es el hospital del IMSS Bienestar. ¿Dará continuidad a los proyectos que actualmente se están realizando en Tamaulipas?

"No se quitan los programas sociales, al contrario, la pensión de adultos mayores empieza en 60 años y si eres adulto mayor vamos a tener un programa de prótesis dentales; la gente no tiene dientes y eso es muy vergonzoso; las mujeres no sonríen porque les da pena no tener dientes y van a un dentista, 125,000 para hacerte unas prótesis dentales, o queda sordo o ya no ves; vamos a tener bastante mejora en los adultos mayores. A los jóvenes, además de la beca los vamos a poner a estudiar computación, inglés, a tener una certificación laboral; aquí hay mucho trabajo en Reynosa, nada más hay que tener cierta especialización; a los niños y jóvenes con discapacidad, además de la beca, queremos que tengan una buena educación y puedan integrarse en lo que les sea posible al mercado laboral y, por otro lado, en el tema de las mujeres sufrimos violencia, ahí sí vamos a tener la beca mexicana para apoyar a estas mujeres y la beca de niños va a ser desde preescolar hasta preparatoria universal; no importa si van a escuela pública o privada, esa beca va a ser para todos", dijo.





Otro tema, la relación de México con Estados Unidos ¿cómo va a ser si llega usted a la presidencia de la República?

"Va a ser una relación frontal, directa; si es Trump pues se va a enfrentar con una mujer que no se deja; si es Biden, que es un hombre mucho más educado, pues también se va a topar con una mujer educada. Vamos a resolver de manera binacional los grandes problemas de las fronteras, tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de drogas, tráfico de personas; yo quiero que haya crecimiento económico en el país y me va a costar muchísimo traer nuevas empresas que paguen mejor. Trato de buscar desarrollo de proyectos más relacionados con tecnología, por eso me interesa muchísimo capacitar y preparar a los jóvenes, porque ahí están los empleos".

Xóchitl Gálvez fue entrevistada por la periodista Nubia Rivera.