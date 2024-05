´Soy una mujer valiente´: Xóchitl Gálvez en Reynosa

El Mañana / Staff.- Como parte de su recorrido por Tamaulipas, en Reynosa la candidata a la Presidencia de la República por la coalición "Fuerza y Corazón por México", conformado por PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez habló de la realidad que se vive en la frontera chica con la inseguridad y cobro de cuotas por parte de la delincuencia organizada.

En un salón de eventos, la candidata estuvo acompañada de los militantes y candidatos, como Luis René Cantú, candidato a la Presidencia Municipal de Reynosa; Imelda Sanmiguel, candidata al Senado de la República, entre otras figuras panistas de Tamaulipas, como César Verástegui "El Truko".

"Yo soy una mujer bien valiente, pero de las cosas que más he sentido cosita en la panza, un día que vine de la Ribereña, de Laredo a Reynosa, en la noche; no manchen, durante una hora no pasó otro coche del otro lado. Pasar por Miguel Alemán, a las 10 de la noche, todo mundo encerrado, nadie en la calle, yo sé lo que viven, lo viví esa noche; no manchen, hasta decir ´aquí desaparezco y nadie va a saber de mi´, esa fue mi sensación de miedo que sentí esa noche que venía por esa carretera, y pensar que ustedes lo viven de manera permanente, pensar que ustedes están aquí", dijo.

La candidata a la Presidencia de la República señaló que en Matamoros y Reynosa el cobro de piso es cosa de todos los días.

"Los taqueros tienen que comprarle la carne a los delincuentes, los tortilleros tienen que pagar a los delincuentes piso, los agricultores, transportistas", expresó. Gálvez Ruiz le dijo a Luis René Cantú Galván que van unidos para sacar adelante a Reynosa.





Arremete contra los Peña Ortiz

Xóchtil se dirigió a sus simpatizantes para hacer referencia al alcalde Carlos Peña y su mamá, Maki Ortiz Domínguez.

"Vamos a sacar a esa familia que lleva 9 años y que quiere llevarse 12, que sólo han venido a robarse dinero de Reynosa, que tienen a Reynosa hecha pedazos, sin pavimento, sin agua, sin seguridad, son un desastre en el tema de la limpieza y vamos a hacerlo juntos", dijo la candidata.