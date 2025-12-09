Destaca UTTN en X Congreso por investigación sobre IA en educación

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) participó en el X Congreso Iberoamericano de Educación para la Innovación (CIEG-2025) con la presentación del proyecto "Percepción de los alumnos de la carrera de Mantenimiento sobre el uso de inteligencia artificial en su proceso de aprendizaje".

La investigación analiza las experiencias y expectativas de los estudiantes frente al uso de herramientas de IA en su formación técnica, así como los desafíos éticos y pedagógicos que implica su implementación.

El estudio, desarrollado por el Cuerpo Académico de la institución, también identifica áreas de oportunidad para fortalecer las competencias digitales de los jóvenes y promover su adaptación a entornos tecnológicos vinculados al sector industrial.

La UTTN estuvo representada por Saúl Azael Mendoza del Ángel, Lourdes Vital López, Juan Carlos Solís Melo, José Ángel Arriaga Pérez y Roosevelt Erika Guerrero Vázquez, con el acompañamiento de Celia Esther Velarde Gaytán, asesora del proyecto. Durante su intervención, los ponentes expusieron los avances de la investigación y destacaron la importancia de incorporar metodologías innovadoras en la educación superior tecnológica.

El CIEG-2025, realizado en modalidad virtual desde Madrid, España, reunió a académicos y especialistas de diversos países de Iberoamérica en torno a temas como digitalización, inteligencia artificial, formación docente y transformación educativa. El encuentro se consolidó como un espacio internacional para compartir experiencias, analizar tendencias y presentar proyectos orientados a la innovación.

Con esta participación, la UTTN reafirma su compromiso con el desarrollo académico y tecnológico de la región y se alinea con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocadas en modernizar los procesos formativos y fortalecer una educación inclusiva, competitiva y orientada al futuro.

Desarrollan y presentan proyecto que busca beneficiar a futuros profesionistas.