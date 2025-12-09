Reynosa

Destaca UTTN en X Congreso por investigación sobre IA en educación

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) participó en el X Congreso Iberoamericano de Educación para la Innovación
Personal docente de la UTTN en Reynosa participaron en congreso con sede virtual en Madrid España.

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) participó en el X Congreso Iberoamericano de Educación para la Innovación (CIEG-2025) con la presentación del proyecto "Percepción de los alumnos de la carrera de Mantenimiento sobre el uso de inteligencia artificial en su proceso de aprendizaje". 

La investigación analiza las experiencias y expectativas de los estudiantes frente al uso de herramientas de IA en su formación técnica, así como los desafíos éticos y pedagógicos que implica su implementación.

El estudio, desarrollado por el Cuerpo Académico de la institución, también identifica áreas de oportunidad para fortalecer las competencias digitales de los jóvenes y promover su adaptación a entornos tecnológicos vinculados al sector industrial.

La UTTN estuvo representada por Saúl Azael Mendoza del Ángel, Lourdes Vital López, Juan Carlos Solís Melo, José Ángel Arriaga Pérez y Roosevelt Erika Guerrero Vázquez, con el acompañamiento de Celia Esther Velarde Gaytán, asesora del proyecto. Durante su intervención, los ponentes expusieron los avances de la investigación y destacaron la importancia de incorporar metodologías innovadoras en la educación superior tecnológica.

El CIEG-2025, realizado en modalidad virtual desde Madrid, España, reunió a académicos y especialistas de diversos países de Iberoamérica en torno a temas como digitalización, inteligencia artificial, formación docente y transformación educativa. El encuentro se consolidó como un espacio internacional para compartir experiencias, analizar tendencias y presentar proyectos orientados a la innovación.

Con esta participación, la UTTN reafirma su compromiso con el desarrollo académico y tecnológico de la región y se alinea con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocadas en modernizar los procesos formativos y fortalecer una educación inclusiva, competitiva y orientada al futuro.

Desarrollan y presentan proyecto que busca beneficiar a futuros profesionistas.

