Encarecen, otra vez, costo de huevo y pollo

El Mañana / Staff.- Comer algo tan básico como unos huevos estrellados o un pollo frito, está cada vez más alejado de la economía de las familias, ante el alza de precios; y el panorama no es alentador para la siguiente semana.

Los precios del huevo y el pollo se van por las nubes; en el caso del huevo hay gran demanda, lo que ha generado ajustes en el precio, argumentan intermediarios.

MÁS DE 100 PESOS

En centros comerciales y locales, ayer se pudo comprar la tapa con 30 piezas en 87 pesos, así como 99 pesos con 99 centavos y en más de 100 pesos, dependiendo del negocio.

En las Central de Abastos, la tapa que se vendía en 80 pesos, ahora anda en los 95 pesos, mientras que el pollo tiende a subir, con un ajuste del 5 por ciento en esta semana.

La caja de pollo de 18 kilos se vendía en 390 y actualmente sobre los 400 pesos.

El kilo se vendía en 50 pesos y actualmente en alrededor de 54 pesos, mientras que la pierna y muslo andaban en 22 pesos y actualmente en 39 pesos con 90 centavos y las pechugas de pollo sin hueso a 109 pesos con 90 centavos.

"Se espera que probablemente la próxima semana ya los precios de futuro que están dando, se está hablando de un incremento de un 5 a un 8 por ciento, en los dos, están tendiendo que subir en esa proporción, se viene más caro, una es por la demanda como el huevo", dijo Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos.

El pollo ha aumentado hasta un 5 por ciento.

COMPRAS DE PÁNICO

El vocero de la Central de Abastos invitó a la población a no generar compras de pánico, para evitar la escasez el huevo y que se incremente el precio.

"Lo que no queremos es que se generen compras de pánico para que no se incrementen los precios, haciendo la recomendación, en que más se demanden los productos, más rápido se incrementa el precio, porque no se da el abasto", recalcó.

LIMITAN COMPRA

Actualmente algunos centros comerciales ya han limitado el número de compra: el cliente solamente se puede llevar 5 tapas.

Por el momento no se han dado problemas de abasto, aunque sí hay gran demanda de personas que compran huevo o pollo.