En alerta Cruz Roja en las fiestas patrias

En alerta Cruz Roja en las fiestas patriasLa Cruz Roja Mexicana Delegación Reynosa presente en festejos patrios
Paramédicos y voluntarios de la Cruz Roja Mexicana Delegación Reynosa estuvieron presentes en las celebraciones con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México llevadas a cabo en el primer cuadro de la ciudad, y a su vez, mantuvieron la atención de emergencias de la población en general; así lo indicó Julián Barajas, Coordinador de Comunicación e Imagen.
Mencionó que en esta ocasión alrededor de 300 voluntarios participaron, cubriendo distintos aspectos como vialidad, auxilio a menores extraviados, así como apoyo a personas con alguna dificultad médica para ubicar los puntos de atención.
Asimismo, lanzó un exhorto a los ciudadanos a no conducir bajo los efectos del alcohol: “Durante las celebraciones mexicanas existe un alto consumo de bebidas embriagantes, entonces hacemos la invitación a la población para que todas las personas que vayan a consumir bebidas embriagantes eviten tomar el control del volante de un vehículo, porque bueno, puede terminar en tragedia”, expresó Barajas.