En alerta Cruz Roja en las fiestas patrias

Paramédicos y voluntarios de la Cruz Roja Mexicana Delegación Reynosa estuvieron presentes en las celebraciones con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México llevadas a cabo en el primer cuadro de la ciudad, y a su vez, mantuvieron la atención de emergencias de la población en general; así lo indicó Julián Barajas, Coordinador de Comunicación e Imagen.

Mencionó que en esta ocasión alrededor de 300 voluntarios participaron, cubriendo distintos aspectos como vialidad, auxilio a menores extraviados, así como apoyo a personas con alguna dificultad médica para ubicar los puntos de atención.