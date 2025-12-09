Retraso en programa de Viviendas del Bienestar

El avance del programa de Viviendas del Bienestar en Reynosa continúa rezagado, por lo que no se entregarán las 10 mil proyectadas para este fin de año, por lo que se proyecta que no se va a otorgar ni un 10 por ciento de lo planeado.

Juan Salvador Portillo Martínez, dirigente del Sindicato de la Construcción de la Federación de Trabajadores de Reynosa, comentó que a nivel local no se ha entregado ninguna de las casas comprometidas para este año.

Señaló que, aunque en Reynosa se proyectaron más de 10 viviendas para finales de este año, no se ha alcanzado ni siquiera la entrega de 1000, lo que refleja un retraso significativo en el cumplimiento del plan federal.

Explicó que el avance ha sido lento debido al arranque tardío de las obras y a que el proceso se ha desarrollado sobre la marcha, situación que podría complicarse aún más ante la posibilidad de falta de suministros, dado que la construcción está activa en diversas zonas del país.

"Va lento, yo creo que este año no se va a entregar aquí ni un 10 por ciento de lo de lo convenido, sí va un poco con atraso, de hecho, en Reynosa no se han entregado casas del Bienestar todavía", dijo.

De acuerdo con el dirigente sindical, cerca de 80 por ciento de los trabajadores afiliados al gremio tienen asignada una vivienda dentro del programa, lo que incrementa la expectativa y presión por avances más concretos.

"Aquí en Reynosa se supone que para este fin de año hablaban de más de 10 mil viviendas, no hemos llegado ni siquiera a entregar las mil", destacó.

Mencionó que las autoridades federales han señalado junio del próximo año como fecha estimada de entrega total, aunque consideró poco probable que pueda cumplirse, debido al volumen de contratos pendientes y a que ya se proyectan trabajos para 2026 y 2027.

"Cuando viene el director siempre dice que para junio del próximo año que se van a entregar todas, pero no creamos a la mera verdad, no se ve, o sea que al menos todos los contratos que hay, ya no creo que sea para junio, porque el compromiso es muy grande a nivel nacional, un millón doscientos mil viviendas, más las de la CONAVI que también ya recién iniciaron, entonces todavía se va a retrasar más esto", recalcó.

