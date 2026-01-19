Promocionan hoy venta de viviendas de Infonavit

A partir de hoy lunes 19 de enero, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contará con un punto de venta de Viviendas para el Bienestar en el Fraccionamiento Ampliación Puerta Grande 4 en Reynosa.

Se activa este punto de venta de Viviendas para que los trabajadores que cotizan en el Instituto puedan conocer las casas de este programa y recibir orientación sobre cómo adquirir uno de estos inmuebles.

La atención se ofrecerá a partir este lunes, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas, en el Fraccionamiento Ampliación Puerta Grande 4, ubicado en Puerta San Concordio número 605, interior 6.

LOS REQUISITOS

Las únicas condiciones que deberán cumplir los derechohabientes que estén interesados en estas casas y departamentos son: tener al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales y no tener crédito hipotecario con el Instituto.

El INFONAVIT busca que los trabajadores con menores ingresos puedan acceder a una vivienda segura, programa que realiza el Gobierno Federal.

Estas viviendas tendrán un costo promedio de 600 mil pesos, por lo que se invita a los derechohabientes interesados en una de las viviendas de este programa actualicen sus datos personales como teléfono, correo electrónico y dirección en Mi Cuenta INFONAVIT www.micuenta.infonavit.org.mx.



