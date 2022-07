Viven en Reynosa 9 mil sin saber leer y escribir

En el Estado 3 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer y escribir, siendo e3l sector de la población de 75 años y más el grupo que es más analfabeta.

En el 2022 en Tamaulipas el 94 por ciento de las niños y niños de 6 a 14 años asistían a la escuela, con un panorama similar a nivel nacional.

EN REYNOSA REZAGO DE 122 MIL 204

En Reynosa hay un rezago de 122 mil 204 personas desde que no saben leer o escribir hasta que no han terminado la secundaria.

De acuerdo al Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos de Reynosa, la ciudad tiene 9 mil 409 personas que no sabe leer ni escribir, 30 mil 874 que no han terminado la primaria y 81 mil 921 personas que no han culminado la secundaria.

En el 2020 que fue lo más fuerte de la pandemia, la cifra de atención bajó hasta un 0 por ciento porque no había actividades presenciales, ni jornadas de aplicación de exámenes.

La pandemia incrementó sin duda alguna el rezago educativo, porque muchos prefirieron salir a trabajar y ganar el sustento en sus hogares.

Además por el temas de las restricciones el 2020 se detuvo prácticamente en el avance del rezago educativo, en lograr que personas mayores de 15 años pudieran terminar su primaria y su secundaria.