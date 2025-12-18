Implementan ´Vive Saludable´ en varias escuelas citadinas

La Estrategia Nacional "Vive Saludable, Vive Feliz" avanza con acciones enfocadas en la prevención y el cuidado integral de la salud de niñas y niños en edad escolar.

La estrategia es de carácter integral y contempla la implementación de brigadas que acuden a escuelas primarias para recabar información sobre peso y talla, agudeza visual, salud bucal y hábitos de vida del alumnado.

En el caso de Reynosa, esta estrategia ya se ha implementado en diversas escuelas primarias, entre ellas "José María Morelos y Pavón", "16 de Septiembre", "Francisco Sarabia" y "Serapio Rendón", además de otros planteles que son visitados de manera programada, de acuerdo con información del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Reynosa.

De manera paralela, se impulsa que las cooperativas escolares ofrezcan únicamente alimentos saludables, con el objetivo de modificar patrones de consumo y fomentar una mejor alimentación desde edades tempranas.

Una vez realizado el tamizaje y levantados los primeros reportes, el siguiente paso consiste en que el sistema de salud convoque a las y los alumnos, junto con sus madres y padres, para acudir a revisiones médicas con especialistas, de acuerdo con las necesidades detectadas en cada caso.

El sistema de salud comenzará a citar a niñas, niños y jóvenes para que acudan a consultas en unidades del IMSS Bienestar o en las secciones de salud correspondientes.

En este sentido, se hizo un llamado directo a madres y padres de familia para que atiendan estas convocatorias y lleven a sus hijas e hijos a las citas médicas, a fin de dar continuidad al proceso de atención.

La Estrategia Vive Saludable, Vive Feliz se desarrolla con la participación coordinada del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación de Tamaulipas.







