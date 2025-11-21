Fortalece formación aeronáutica la UTTN

Con el propósito de fortalecer la formación académica y práctica de sus estudiantes, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), bajo la dirección del rector Edgar Garza Hernández, llevó a cabo una visita institucional a la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) y a la empresa Optimum Molds Solutions, S. de R.L. de C.V., ubicadas en los estados de Querétaro y Guanajuato.

¿Qué ocurrió?

En esta actividad participaron alumnos del cuarto cuatrimestre de la Ingeniería Aeronáutica en Manufactura, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones y oferta educativa de la UNAQ, institución referente en el sector aeronáutico a nivel nacional. Esta visita permitió reforzar su visión profesional y comprender el alcance de las competencias que desarrollan en su programa académico.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Como parte del recorrido, los estudiantes también acudieron a Optimum Molds Solutions, donde observaron procesos especializados de manufactura y maquinado CNC aplicados en la producción de componentes para distintas industrias. Esta vinculación contribuye a que los futuros ingenieros conozcan prácticas reales del sector productivo.

Durante todas las actividades, los alumnos estuvieron acompañados por Jorge Eduardo Rubio García, docente de la carrera, quien brindó supervisión para asegurar el máximo aprovechamiento de la experiencia.