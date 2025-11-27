Estudiantes de la UTTN en industria aeronáutica

Estudiantes de cuarto cuatrimestre de la Ingeniería Aeronáutica en Manufactura de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas (UTTN) realizaron una visita educativa a la empresa Optimum Mold Solutions, ubicada en León, Guanajuato, donde conocieron de cerca los procesos de fabricación de moldes y el funcionamiento de maquinaria avanzada como CNC, fresadoras y tornos.

Durante la visita, los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar cada etapa del proceso de diseño y codificación de moldes utilizados en la industria del plástico, reforzando sus conocimientos teóricos con experiencias prácticas en un entorno productivo real.

¿Qué aprendieron los estudiantes en la visita?

Optimum Mold Solutions es reconocida por su innovación en la fabricación de moldes de precisión, lo que permitió a los estudiantes familiarizarse con tecnologías de punta y estándares de calidad industrial. La visita también incluyó explicaciones sobre la integración de software de diseño y control numérico computarizado (CNC), cruciales para la producción eficiente y precisa de moldes.

¿Cuál es el impacto de esta actividad en la educación?

En la UTTN, estas experiencias formativas se impulsan como parte de un enfoque educativo que busca acercar al estudiantado a entornos laborales reales, fomentando competencias técnicas y profesionales. La iniciativa está alineada con las políticas educativas del gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocadas en fortalecer la vinculación entre la educación superior y la industria.

Con actividades como esta, la UTTN refuerza su compromiso de preparar a sus estudiantes para los desafíos de la industria aeronáutica y manufacturera, promoviendo un aprendizaje activo y la integración temprana a entornos profesionales.