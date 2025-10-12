Refuerzan colaboración, Salud, Canirac y Coepris

Gira de trabajo realizó el Secretario de Salud de Tamaulipas, Dr. Joel Vicente Hernández Navarro, quien presidió una reunión para contribuir a reforzar la colaboración institucional con directivos y miembros de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera.

Al respecto informó el presidente del Consejo Directivo de la CANIRAC, Juan Carlos Gutiérrez Lugo.

"El encuentro tuvo como objetivo reforzar la colaboración institucional, aclarar lineamientos sanitarios y fomentar la comunicación directa entre nuestros socios y COEPRIS, para garantizar un sector restaurantero seguro, capacitado y comprometido con la salud pública", agregó.

En la visita, el Secretario de Salud de Tamaulipas, Dr. Joel Vicente Hernández Navarro, estuvo junto al Comisionado Estatal de COEPRIS, Dr. Mario Alberto Rebolledo Urcadiz.

En la reunión asistió la coordinadora de COEPRIS en Reynosa, Erika Hernández Estrada, y el Director de Operación Sanitaria, Hugo Alberto Soto Guevara.

También el Director de Evaluación y Autorización Sanitaria, Roberto Castro Canales, y la responsable del área de Calidad de COEPRIS, Coordinadora de COEPRIS Reynosa, Ana Luisa Medina.

"Agradecemos profundamente su visita y disposición para trabajar de la mano con nuestro sector, sumando esfuerzos por el bienestar de todos", expresó el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera.

"El encuentro tuvo como objetivo reforzar la colaboración institucional, aclarar lineamientos sanitarios y fomentar la comunicación directa entre nuestros socios y COEPRIS, para garantizar un sector restaurantero seguro, capacitado y comprometido con la salud pública", concluyó el dirigente local de la CANIRAC.