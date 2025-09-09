Destaca MC pendientes de Sheinbaum en Tamaulipas

Integrantes del Movimiento Ciudadano "aplaudimos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya estado este el domingo en Ciudad Victoria y que venga muchas veces más porque esto se debe celebrar por todas las fuerzas políticas", expresó ayer el diputado Local Juan Carlos Zertuche.

Habló así acerca del recorrido que la Presidenta por las distintas entidades del país, con la finalidad de presentar su primer informe de trabajo, tras 11 meses de haber iniciado su mandato.

En su gira Claudia Sheinbaum Pardo, en la capital de Tamaulipas, dedicó parte de su discurso a destacar las distintas obras realizadas y próximas a inaugurar en el Estado como es la construcción de un nuevo puente internacional para Nuevo Laredo y un tren ferroviario de pasajeros.

Además de los diferentes programas sociales que han beneficiado a miles de tamaulipecos.

Sin embargo, el diputado local Juan Carlos Zertuche, diputado local del partido naranja, precisó que aún se tienen muchos pendientes por realizar.

Hay tareas muy importantes que se deben aprobar, como la declaratoria constitucional de salarios dignos, reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, otro tema, el tratamiento gratuito para niños con cáncer, vivienda digna, entre muchos más", mencionó el legislador.