Requisitos para tramitar Visa Láser de cruce a EU

Los residentes de Reynosa que buscan renovar o solicitar por primera vez la Visa Láser deben preparar varios documentos y datos personales para realizar el trámite de manera correcta.

Entre los documentos requeridos se encuentran: pasaporte vigente mínimo 6 meses, visa anterior en caso de renovación y acta de nacimiento. También es indispensable proporcionar información completa para llenar el formato DS-160, como domicilio, números de teléfono, correo electrónico activo, datos de familiares que vivan en Estados Unidos y antecedentes de viajes al país vecino.

Quienes trabajan deben incluir información de su empleo actual y anterior, nivel académico y datos de los padres del solicitante. En caso de estar casado, divorciado o viudo, se debe proporcionar la información del cónyuge y fechas correspondientes. Además, quienes hayan tenido problemas en Estados Unidos que requieran trámite de perdón deberán explicarlo.

Es importante tener en cuenta que los documentos requeridos pueden variar según el asesor y el municipio donde se realice el trámite. En algunos casos, el asesor puede ofrecer la cita en otros municipios; entre los más comunes se encuentran Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Juárez y Monterrey.

El costo del trámite también varía dependiendo del lugar que brinde la asesoría, algunos locales pueden cobrar hasta 3,000 pesos de honorarios. Como referencia, los precios promedio son: $700 pesos por persona por el trámite, $3,515 por la visa y $320 por paquetería. Según información obtenida de tres distintos asesores, estos costos podrían elevarse durante el mes de octubre, por lo que se recomienda anticipar el trámite.

Se debe considerar que adelantar la cita puede generar un costo adicional. De no hacerlo, quienes tramiten su visa en este momento podrían tener que esperar aproximadamente hasta finales de 2026 para obtener una cita disponible. Contar con todos los documentos y datos completos permite agilizar el proceso y reducir posibles contratiempos.



