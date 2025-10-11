Sigue avance de contagios del virus Mano-Pie-Boca

Sigue avance de contagios del virus Mano-Pie-BocaSe extiende el brote de la enfermedad Mano-Pie-Boca; autoridades sanitarias piden a padres de familia estar atentos a síntomas de los estudiantes
El número de casos del virus de la Enfermedad Mano-Pie-Boca (EMPB), continúan incrementándose pues ya sumaban hasta hoy viernes un total de 54 estudiantes que contrajeron el padecimiento.
Ante tal situación, las autoridades de Salud del Distrito IV Reynosa pidieron a la población a no alarmarse sino por el contrario, a estar al tanto en todo momento de sus hijos y al momento de detectar algún síntoma del mal en cuestión, llevarlos inmediatamente al médico para llevar a cabo el diagnóstico correspondiente y de confirmarse la enfermedad, proceder a la medicación para su sanción.
“Por nuestra parte, hemos llevado la fumigación a varias escuelas, se han visitado 27 planteles por parte de personal de Promoción de la Salud para impartir pláticas y acciones de lavado de manos”, dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV de Reynosa.
En el Jardín de Niños Juan Escutia, también se realizaron labores de fumigación y sanitización.
“Se han sanitizado en tan sólo dos días, cinco escuelas y vamos a seguir adelante con este tipo de acciones encaminadas a frenar los casos de la enfermedad”, aseguró la funcionaria.
Mientras tanto, se han girado instrucciones precisas al personal bajo nuestro mando para que sigan adelante llevando a cabo las actividades como fumigación y sanitización, pláticas de higiene como el lavado de manos frecuente con agua y jabón, todo ello para evitar que siga avanzando el número de casos de la Enfermedad Mano-Pie-Boca.
INFECCIÓN VIRAL
- Enfermedad de Mano, Pie y Boca: Una Infección Viral Común en Niños
- Es una infección viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños menores de 5 años, aunque también puede afectar a adultos.
- La enfermedad es causada por virus de la familia Picornaviridae, específicamente los Coxsackie A y Enterovirus 71.
- Los síntomas suelen aparecer entre 3 y 7 días después de la exposición al virus e incluyen:
- Erupciones o ampollas en las manos y los pies
- Llagas dolorosas en la boca, lengua y encías
- Fiebre alta
- Dolor de garganta
- Pérdida de apetito
- Irritabilidad