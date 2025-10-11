Sigue avance de contagios del virus Mano-Pie-Boca

El número de casos del virus de la Enfermedad Mano-Pie-Boca (EMPB), continúan incrementándose pues ya sumaban hasta hoy viernes un total de 54 estudiantes que contrajeron el padecimiento.

Ante tal situación, las autoridades de Salud del Distrito IV Reynosa pidieron a la población a no alarmarse sino por el contrario, a estar al tanto en todo momento de sus hijos y al momento de detectar algún síntoma del mal en cuestión, llevarlos inmediatamente al médico para llevar a cabo el diagnóstico correspondiente y de confirmarse la enfermedad, proceder a la medicación para su sanción.

“Por nuestra parte, hemos llevado la fumigación a varias escuelas, se han visitado 27 planteles por parte de personal de Promoción de la Salud para impartir pláticas y acciones de lavado de manos”, dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar Distrito IV de Reynosa.

En el Jardín de Niños Juan Escutia, también se realizaron labores de fumigación y sanitización.

“Se han sanitizado en tan sólo dos días, cinco escuelas y vamos a seguir adelante con este tipo de acciones encaminadas a frenar los casos de la enfermedad”, aseguró la funcionaria.

Mientras tanto, se han girado instrucciones precisas al personal bajo nuestro mando para que sigan adelante llevando a cabo las actividades como fumigación y sanitización, pláticas de higiene como el lavado de manos frecuente con agua y jabón, todo ello para evitar que siga avanzando el número de casos de la Enfermedad Mano-Pie-Boca.

INFECCIÓN VIRAL