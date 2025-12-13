Honra multitud a la virgen Guadalupana

Fieles católicos de Reynosa, se congregaron desde la madrugada en la Concatedral para rendir homenaje a la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, en una de las celebraciones más emotivas y esperadas del año.

Con cánticos, rezos y una profunda expresión de fe, las familias iniciaron el 12 de diciembre con las tradicionales mañanitas al filo de la media noche, gesto que marcó el inicio de la celebración llena de fervor guadalupano.

Desde las primeras horas, decenas de personas llevaron sus figuras y cuadros de la Virgen para ser bendecidos, una práctica que forma parte de la tradición y que reafirma la devoción hacia la patrona de México.

Las veladoras encendidas, reflejaron el agradecimiento y peticiones que cada asistente depositó con esperanza y amor a la Guadalupana.

Durante el día, los padres y madres de familia, llevaron a las niñas vestidas como la Virgen de Guadalupe y niños caracterizados como Juan Diego, quienes con sus trajes tradicionales recordaron las raíces de la historia guadalupana.

Familias completas participaron en el acto de veneración, mostrando cómo esta festividad se transmite de generación en generación.

A lo largo del día se realizaron diversas celebraciones eucarísticas, donde la Concatedral permaneció llena de fieles que buscaban participar en las misas, una de las ceremonias más concurridas fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía, quien ofreció un mensaje centrado en la unión, la fe y la esperanza.

Durante su homilía, el Obispo destacó la importancia de mantener vivo el espíritu guadalupano, recordando que la Virgen es símbolo de consuelo, fortaleza y amor para las familias de la región.

Los fieles acudieron con sus imágenes, veladoras y santos.

ENTRE VELADORAS Y RICOS ANTOJITOS

En el exterior del recinto religioso, grupos de matlachines, con sus trajes coloridos y el sonido característico de los tambores, realizaron danzas en honor a la Virgen.

La explanada se convirtió en un encuentro festivo donde los católicos convivieron rodeados de puestos de venta de veladoras, imágenes religiosas, joyería, pan, churros, tacos y espiropapas, algodones de azúcar, además, se ofrecieron espacios para fotografías con representaciones de la Virgen de Guadalupe, muy solicitadas por las familias.

Conforme avanzó la tarde, el ambiente se volvió aún más concurrido, mientras más devotos llegaban para realizar sus oraciones personales o agradecer favores recibidos, por lo que el flujo constante de fieles demostró el arraigo que esta celebración mantiene entre la población Reynosense.

El 12 de diciembre se convirtió como cada año, en un día de fe, identidad y encuentro, donde cada devoto renovó su esperanza bajo la mirada de la Virgen de Guadalupe.