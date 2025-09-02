Muere reo en riña en Penal de Reynosa

La violencia se desató anoche entre grupos de autogobierno en el Penal de Reynosa, donde las autoridades reportaron la muerte de un interno a causa de una riña, informó la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron en uno de los módulos para reos sentenciados, tras un enfrentamiento a golpes entre los grupos.

"Autoridades del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa informan sobre el fallecimiento de un masculino, quien se encontraba privado de su libertad, derivado de una posible riña al interior del centro penitenciario", señaló la Vocería casi a la medianoche.

La dirección del penal tomó conocimiento de los hechos y envió custodios para controlar la situación.

Tras confirmar la muerte de uno de los participantes, notificaron al Ministerio Público de la Fiscalía para proceder conforme a protocolo.

Asimismo, se informó a los familiares del interno, con quienes mantienen contacto permanente, para preparar la entrega del cuerpo.

"Autoridades realizan las investigaciones correspondientes conforme a los protocolos", agregó la Vocería.