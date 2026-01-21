Reynosa encabeza alertas por violencia de género

La violencia contra las mujeres mantiene a Reynosa como uno de los municipios con mayor preocupación en la frontera de Tamaulipas. De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2025 se abrieron más de 8 mil carpetas de investigación en el estado por delitos contra mujeres, que incluyen violencia familiar, lesiones, homicidios y feminicidios.

En el mismo periodo se registraron 21 mil 816 llamadas de auxilio al 911, principalmente por violencia familiar y de pareja. Reynosa destaca por un flujo constante de reportes: 60 llamadas en enero, 63 en febrero, 94 en abril y 69 en agosto, todas relacionadas con agresiones contra mujeres.

Especialistas advierten que, aunque existen instituciones de apoyo, la prevención y la atención integral siguen siendo insuficientes.

Los feminicidios siguen siendo la expresión más grave de esta problemática. Informes oficiales indican que durante la primera mitad de 2025 Tamaulipas contabilizó al menos 13 casos, varios de ellos concentrados en municipios del norte del estado, entre ellos Reynosa, lo que refuerza su clasificación como foco rojo.

Ante este panorama, en Reynosa operan instancias de apoyo como el Centro de Justicia para las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer y programas estatales del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, que ofrecen atención jurídica, psicológica y acompañamiento a víctimas. A nivel nacional, también se cuenta con la Red Nacional de Refugios.

Especialistas y organizaciones civiles advierten que, aunque existen estos recursos, es indispensable fortalecer la prevención, la denuncia y la atención integral, así como garantizar que los presupuestos destinados, como el incremento solicitado para 2026 a nivel federal, se traduzcan en protección real para las mujeres de Reynosa y la frontera norte.



