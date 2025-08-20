Mueren 63 de VIH SIDA

Mueren 63 de VIH SIDAConfirman decesos de este año
El VIH/SIDA sigue causando decesos en Reynosa al grado de que en los ocho meses y 19 días del 2025 ya han perdido ka vida 50 personas. En el mismo periodo de tiempo se han confirmado 62 casos nuevos del padecimiento.
"Los casos corresponden a gente que fue diagnosticada hace ya varios años pero por haber abandonado su tratamiento médico, presentaron complicaciones en su salud que provocaron su fallecimiento. La cifra de muertos corresponde a todo el sector Salud de la ciudad", dijo Juanita Diaz Garcia, titular de UNEME-CAPACITS a nivel local.
Entre las personas que dejaron de existir, se encuentran algunas que adquirieron otro tipo de enfermedades que no fueron atendidas oportunamente.
Cabe hacer notar, explicó Díaz García, que a lo largo del presente año el número de pacientes que han dado positivo tras aplicarles la prueba rápida, continúa creciendo.
No sé han presentado casos en menores de edad pero en cambio si se han detectado seis embarazadas infectadas, cuatro diagnosticada en fecha reciente y dos más que ya habían sido confirmadas con el VIH-SIDA.
La funcionaria aprovechó la entrevista con El Mañana DMde Reynosa para reiterar el llamado a la población adolescente y adulta a protegerse adecuadamente para no contraer el padecimiento, al momento de sostener una relación sexual con personas desconocidas. Finalmente invitó a quienes se interesen en una prueba rápida para detectar la enfermedad a tiempo, a que acudan a la Unidad de Especialidades Médicas- Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.