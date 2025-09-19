Piden comerciantes más vigilancia policial

Comerciantes del primer cuadro de la ciudad piden a las autoridades de seguridad pública que se designen más elementos de proximidad en dicha área; aseguran que son acciones que se requieren para una mayor tranquilidad de los visitantes.

Raúl Cisneros, representante de los comerciantes de la calle peatonal Miguel Hidalgo, expresó. "Se ha hecho varias visitas ahí a las dependencias en cuestión de seguridad pública, para efecto de solicitar aquí en la calle Hidalgo y en general en toda la zona centro la presencia de más elementos de proximidad, ya que son momentos que ha habido aquí en la periferia, a los alrededores, varios asaltos en tiendas de conveniencia".

Asegura la presencia de los elementos e inhibe los robos: "Ojalá que sean más frecuentes los recorridos, que sean más elementos los que anden haciendo presencia, ya que la mayoría de la población en Reynosa anda en la zona centro paseando en familia", detalló Cisneros.



