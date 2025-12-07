Demandan más vigilancia en calle peatonal Hidalgo

Ante la proximidad de las compras con motivo de la navidad, se hace necesario reforzar la vigilancia policial para mayor seguridad de clientes así como de los propios negocios existentes a lo largo y ancho de la calle peatonal Hidalgo.

"Haremos por tanto la petición correspondiente a las autoridades de Seguridad Pública a efecto de que incrementen el número de rondines y de ser necesario, de elementos que se encargan de las labores de vigilancia en éste sector considerado como el corazón comercial de Reynosa", dijo Raúl Gerardo Cisneros Villarreal, representante de los dueños de comercios de la arteria.

Esperamos que por las ventas navideñas, tengamos una afluencia importante en la calle peatonal Hidalgo, de ahí la necesidad de que se refuerce la vigilancia policial. -Raúl Gerardo Cisneros Villarreal

En la actualidad, la vigilancia la realizan cuatro elementos policiales en horas del día.

Ante la gran cantidad de personas que acudirán a la peatonal para comprar los regalos propios de la navidad, creemos que deberán incrementarse la cifra de elementos pero también llevar a cabo con mayor frecuencia los rondines que efectúan.

"Esto evitará que puedan darse actos delictivos en contra de la gente que acude para visitar negocios y comprar lo que requieren como presente para sus familiares y amistades", indicó Cisneros Villarreal.

"Esperamos que las ventas navideñas superen a las registradas durante el año pasado", apuntó finalmente el representante de los comercios establecidos en el mencionado lugar.