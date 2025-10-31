Vigilancia policiaca hoy en la noche de Halloween

Se contará con la presencia de elementos de seguridad pública, así como de la Guardia estatal y protección civil municipal en los puntos más concurridos durante esta noche de Halloween; asimismo, se anunció que habrá cero tolerancia para aquellos que aprovechen esta celebración para cometer daños a propiedad ajena o algún otro acto de vandalismo.

Se exhorta a la población que planee salir durante la noche a pedir dulces a mantenerse atentos al recorrer las calles junto a los menores, no perderlos de vista y vestirlos con colores llamativos, además de conducir con responsabilidad y evitar circular con menores al exterior de sus vehículos.

"Recomendarle a toda la ciudadanía que lo hagan de manera responsable, a los padres de familia que no pierdan de vista a los menores, que los vistan de colores llamativos y, sobre todo, también si pueden tener algo de material, una cinta tipo reflejante o algo por el estilo, pues qué mejor. Los cruces que sean por las esquinas y, sobre todo, hacer un llamado a los conductores a no combinar la ingesta del alcohol o cualquier otra sustancia con la responsabilidad que conlleva conducir una unidad motriz y, sobre todo, no sobrepasar la capacidad de pasajeros que pueden llevar", expresó Javier, el director de Protección Civil Municipal.

La policia de Vialidad y de la Guardia Estatal realizarán rondines a fin de prevenir y salvaguardar la integridad de los niños que saldrán a la calle esta noche.

Asimismo, Giovanni Barrios, coordinador de Seguridad Pública, señaló que a fin de mantener un saldo blanco, se estarán llevando a cabo rondines en la ciudad. "Estaremos trabajando como lo hemos hecho los años pasados, en donde estamos haciendo rondines de vigilancia y prevención en lugares en donde tenemos detectados donde salen las familias a llevar a sus hijos a solicitar los dulces; entonces sí es importante que conozca la comunidad que tanto policía de vialidad como la policial de la guardia estatal municipal estaremos pendientes a cualquier indigente que se nos pueda presentar".



