Anuncian para mañana otro largo puente escolar

Anuncian que el viernes próximo no tendrán clases las escuelas de nivel básico, por lo que el alumnado disfrutará de un nuevo puente escolar largo.

"De acuerdo con las indicaciones que se tienen, el viernes precisamente se celebrarán las reuniones del Comité Técnico Escolar en los distintos planteles desde preprimarias hasta secundarias", dijo Alfredo Vásquez Guardado, supervisor de la Zona Escolar 75.

Las clases y demás actividades se reanudarán el lunes de la próxima semana.

Recordó que el último viernes de cada mes se realizan las juntas del Comité Técnico Escolar. En esta ocasión, tocó el viernes 26 de septiembre, por lo que ya lo anunciaron autoridades superiores de Educación Pública, que por ese motivo se suspenderán las actividades en los planteles de educación básica.

De esto precisamente ya se les está comunicando a los estudiantes sobre esa medida, de ahí que solo hasta el jueves de la presente semana habrá clases, por lo cual se les ha pedido les comuniquen a sus mamás y papás sobre esta disposición que es oficial y que se enmarca en el calendario escolar vigente, siguió diciendo Vásquez Guardado.

