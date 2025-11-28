Automovilistas tardan hasta cuatro horas en cruzar puentes internacionales por Viernes Negro

Automovilistas esperan hasta cuatro horas para poder cruzar el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo en Tamaulipas durante el famoso "Viernes Negro".

Pese a que los centros comerciales abrieron sus puertas a las 6:00 horas, el Puente Reynosa-Hidalgo, el único que se mantiene activo las 24 horas, recibió a cientos de automóviles y transeúntes. El Puente Reynosa-Pharr y el Reynosa-Mission, inician actividades a partir de las 6:00 horas, aunque los automovilistas también pernoctaron en estos cruces a fin de ser los primeros en llegar a Estados Unidos.

En esta ocasión, la tardanza en el cruce no fue provocada por las revisiones que el Ejército Mexicano realiza antes de que los automovilistas arriben a la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, sólo tenía activados tres accesos ya que se encuentran haciendo remodelaciones.

Familias aprovechan ofertas

Gisela Ordóñez y su hermana Luisa, residentes en San Luis Potosí, llegaron a Reynosa el miércoles 26 del presente mes y el jueves a las 19:00 horas, cruzaron por el Puente Reynosa-Mission. "Hicimos como tres horas de fila y llegamos directo a Target".

Mario Rodríguez, originario de Monterrey, acudió a McAllen, Texas acompañado de su esposa y dos hijos para realizar compras sobre todo de electrónica. Destacó que contrario a lo que pueda pensarse, no les importa realizar el viaje de tres horas hasta Reynosa o esperar en la kilométrica fila para llegar a Estados Unidos ya que logran ahorrar dinero.

La mayoría de los negocios en el Valle de Texas, lanzaron ofertas por medio de Internet lo que hizo más sencillo que los clientes adquirieran productos sin tener que hacer largas filas a las afueras de los establecimientos. La tienda Target, lanzó una promoción que logró reunir a una gran cantidad de personas que desde las cero horas formaron una fila que se extendió por tres comercios más.

Lo anterior, ya que a las primeras cien personas, se les obsequiaron bolsas con artículos diversos desde tablets, relojes o tarjetas de regalo. Quienes obtuvieron estos regalos, pernoctaron a las afueras de la tienda, algunos, llevaron consigo sillas, cobijas y alimentos para poder soportar el frío que se dejó sentir durante la madrugada.



