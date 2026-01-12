Afectan fuertes vientos la infraestructura urbana

Luego de los fuertes vientos registrados durante el fin de semana en diversos sectores de la ciudad de Reynosa, se reportaron múltiples afectaciones a la infraestructura urbana, entre ellas fallas en el sistema de semaforización, lo que generó problemas de vialidad en distintos puntos.

¿Qué afectaciones causaron los vientos en Reynosa?

Uno de los cruces más afectados fue el ubicado entre la avenida Rodolfo Garza Cantú y la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura de la colonia Capitan Carlos Cantú, donde el semáforo permaneció fuera de servicio hasta el cierre de esta edición.

La falta de funcionamiento del dispositivo, aunada a la ausencia de autoridades de Tránsito que auxiliaran en la regulación del tráfico, derivó en numerosos percances viales y momentos de confusión entre los automovilistas que circulaban por la zona.

Acciones requeridas para reparar semáforos en Reynosa

Debido a que se trata de una intersección altamente concurrida, especialmente en horarios de mayor afluencia vehicular, se registraron minutos de intenso caos vial, con largas filas de vehículos y conductores intentando avanzar sin una coordinación adecuada, lo que incrementó el riesgo de accidentes.

A través de las redes sociales, vecinos y automovilistas hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan de manera oportuna este tipo de situaciones, tanto con la pronta reparación de los semáforos como con la presencia de agentes viales, a fin de garantizar la seguridad de peatones y conductores.