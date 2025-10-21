Denuncian vialidad al punto del colapso

Residentes de la colonia Américo Villarreal, en el tramo ubicado sobre la lateral que corre junto al canal Rodhe, han alzado la voz ante una creciente problemática que pone en riesgo la seguridad de automovilistas y peatones. Se trata de un severo daño estructural en el pavimento, originado por años de exposición a fugas de aguas negras, que ha derivado en el colapso parcial de la vía.

La situación, aseguran los vecinos, ha sido la causa directa de varios accidentes automovilísticos, ya que el hundimiento —popularmente conocido como "caído"— se ha expandido considerablemente, reduciendo el espacio de circulación y obligando a los conductores a invadir el carril contrario.

"Cada vez se caen más trozos del pavimento y el canal, y se hace más grande; ese hoyo ya no está dejando espacio para que los vehículos pasen, y por lo mismo invaden el carril contrario. Es cuando ocurren los accidentes", explicó Guadalupe Rosales, habitante de la zona.

Rosales y otros residentes coinciden en que el problema se ha agravado en los últimos meses, sin que hasta el momento se haya recibido una respuesta por parte de las autoridades municipales o estatales.

"Aquí de noche está bien peligroso porque no se ve nada. Cualquiera puede caer ahí, y es cuando se van a lamentar. Aparte, ya viene la temporada de lluvias y esto va a crecer aún más. Por eso le pedimos al gobierno que ponga atención a esta problemática que estamos denunciando", insistió.

Además del evidente riesgo vial, los habitantes señalan que las aguas negras representan también un foco de infección, especialmente para los niños y adultos mayores que transitan por el lugar. La exposición constante a malos olores y el riesgo de enfermedades, dicen, es parte del día a día en este sector olvidado por las autoridades.



