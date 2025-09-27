Acusan cobros de presuntos verificadores de la Coepris

Hombres que se hacen llamar verificadores de COEPRIS Reynosa y portan camisas en color guinda y con logotipo de la dependencia, cobran $250.00 semanales a negocios chicos dedicados a la venta de tacos, hamburguesas y demás tipos de alimentos preparados, sin entregar recibo alguno a los propietarios de los mismos.

Ayer jueves en horas de la noche fue visto uno de ellos en taquerías que operan en colonias como La Cañada y Narciso Mendoza, quien descendió de un carro compacto en color rojo a bordo del cual hacen el recorrido también por sectores aledaños.

Tras efectuar el cobro, el vehículo se continuó su camino por la avenida Bethoveen de la colonia Narciso Mendoza.

Una empleada de uno de esos comercios, que prefirió no identificarse por temor a posibles represalias, reconoció que cada semana acuden esas personas que dicen ser verificadores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por la cantidad monetaria señalada, pero que no les entregan papel alguno.

La misma situación se presenta en comercios del mismo tipo ubicados en otros asentamientos humanos como son Arboledas, Olmo y Las Torres.

Los afectados con esa clase de cobros considerados ilegales, prefieren no presentar la queja ante las autoridades del ramo por temor y sólo se concretan a decir, "pues qué hacemos, tenemos que darles lo que piden a esas personas que vienen con camisa de COEPRIS y se anuncian como verificadores".

LA OPINION

Con el fin de escuchar la opinión sobre el particular, trató de entrevistarse vía telefónica a Ericka Sagrario Hernández Estrada, titular de la dependencia en cuestión, pero no fue posible contactarla hasta horas de la tarde del viernes.



