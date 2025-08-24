Sancionará COEPRIS a clínica por muerte de una mujer de EU

La COEPRIS Reynosa aplicará la sanción que corresponda contra la clínica donde falleció una mujer tras ser sometida a una cirugía estética, luego de que concluya la exhaustiva labor de verificación que se realiza en el lugar, labores que ya iniciaron.

Así lo anunció Ericka Hernández Estrada, titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios a nivel local.

"Será hasta que concluya la verificación que realiza personal de esta oficina en la clínica donde falleció una mujer, cuando se determinará la sanción administrativa que se impondrá en contra del establecimiento", dijo.

Desde el pasado sábado, verificadores de la dependencia estatal, se constituyeron en la clínica DaVinci Aesthetic Surgery, para efectuar la revisión sanitaria respectiva.

"Estamos checando los permisos con que cuenta la clínica, que de entrada sí los tiene, pero se está analizando el expediente clínico porque no sabemos si el médico que realizó el procedimiento, contaba con los permisos correspondientes", agregó la funcionaria.

También, dentro del proceso que se sigue, se verifican las condiciones sanitarias en las que opera el lugar.

DURARA VARIOS DIAS

Estimó Hernández Estrada en que el trabajo que se realiza tendrá una duración de varios días e insistió en que el castigo administrativo que se aplique en éste caso dependerá del resultado de las verificaciones aunque también de lo que arrojen las investigaciones que sobre el mismo caso lleva a cabo la Fiscalía General del Estado.

Como parte de la revisión, quedó de manifiesto que sí había un permiso de un médico cirujano.

Finalmente, indicó que es el único caso del tipo en mención que se ha registrado en esta ciudad, hasta el momento.

La vigilancia sanitaria continuará adelante de acuerdo a la candelarización con que se cuenta, en las distintas negociaciones, incluidas las clínicas estéticas y demás.